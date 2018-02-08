Uzungöl’de yıkımlar hayal oldu

Trabzon’un Çaykara ilçesinde, 40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran ancak bugün dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl’ün çarpık ve plansız büyümeye kurban gitmemesi için Kasım ayında harekete geçilmişti. Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan Uzungöl’deki çarpık yapılaşma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kötü örnek olarak gösterilerek 30’a yakın göl kenarındaki günübirlik tesis için yıkım kararı alınmıştı.

‘Beton Havuza’ benzetilen Uzungöl için Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, işletmeciler ile geçtiğimiz yıl sonuna doğru bir toplantı gerçekleştirerek yıkımların bir an önce başlayacağını anlatmıştı. Bugüne kadar hiçbir yıkımın gerçekleşmediği Uzungöl’de, belediyenin yıkımı gerçekleştirilmesi planlanan işletmecilerden kira talep ettiği iddia edildi.







Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, yılbaşının üzerinden 2 ay geçmesine rağmen bir yıkımın olmadığını belirterek kıyı alanı ve milli emlak alanı üzerinde olan işletmelerin ihale edileceğinin söylendiğini kaydetti. Akyüz, “Uzungöl’de Belediye Başkanı ve Kaymakamın bu olayı kesinlikle çözebileceğini tahmin etmiştim. Ama görüyorum ki yılbaşının üzerinden 2 ay geçti ama henüz bir yıkım olmadı. Geçen Belediye Başkanı ile bir görüşmem oldu, yıkımın kesinlikle olacağını söyledi. Kıyı alanı ve milli emlak alanı üzerinde olan binaları mevcut sahiplerine veya birilerine ihale edileceği söyleniyor. Bunun çok daha vahim bir durum olduğunu düşünüyorum” dedi.

VİZYON SAHİBİ İNSANLARIMIZIN OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ

Uzungöl’ün siluetine zarar verecek görüntülerin ortadan kalkması gerektiğini altını çizen Akyüz, “Kamu alanı ve kıyı alanı üzerinde olan arazileri bizim alanımızdır. Burada Uzungöl’ün siluetine zarar verecek kötü görüntüleri, panayır halinin ortadan kalkması gerekiyor. Maalesef görüyoruz ki Uzungöl ile ilgili doğru ve ileriyi düşünen vizyon sahibi insanlarımızın olmadığını görüyoruz. Ben burada 30 senedir turizm ile uğraşıyorum burada yapılan hiçbir işlem ve eylem bizlere sorulmadı. Bizlerin haberi olmadı. Kendi kafalarına göre bir çizim yaptılar. Ama verdikleri imara göre şu işleri uygulasınlar. Şu imar üzerinde olan park alanlarını bir açın da insanlar nefes alsın. Yazın yol üzerinde park eden insanları yüzünden adım atamıyoruz” şeklinde konuştu.







YIKIMLAR GERÇEKLEŞSEYDİ KİMSE KARŞI ÇIKMAYACAKTI

Uzungöl’ün kimsenin babasının çiftliği olmadığını dile getiren Akyüz, “Uzungöl’de yıkımlar gerçekleşseydi kimse karşı çıkmayacaktı. Herkes hazırlık bekliyordu. Herkes malını alıp götürecekti belediye orada yıkımı yapacaktı. Sonuçta Uzungöl kimsenin babasının çiftliği değil. Burada hepimiz beraber yaşıyoruz. Bu Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en önemli yeri. Ben buranın en zor şartlarında yaşayan insanların biriyim. Biz burada kurbağa gibi yaşıyorduk. Nereden nereye geldik burayı bu duruma getiren bizleriz. Biz bu insanları buraya çektik, sonra dışarıdan gelen insanlar istediği gibi burada at koşturdu. Şimdi yıkım kararının yapılacağı alanlar ihaleye verilecek kim bilir hangi yabancı buraları alacak. Gelecek benim karşımda burayı istediği gibi kullanabilecek. Buna kimsenin hakkı yoktur. Ben buna karşı çıkacağız. Uzungöl hepimizin yaşam alanı. Burada biri hak talep edecekse onu ben ederim. Burada bataklıklar içerisinde yaşayan bendim” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI BİRDE UZUNGÖL İLE Mİ UĞRAŞSIN

"Hiçbir kamu ve emlak arazisi kimseye ait değildir" diyen Akyüz "Bu olayda dik durmamız lazım. Projeler üretmemiz gerekirsen mevcut projeleri yıkıyoruz. Trabzon’da 5 tane Uzungöl yapacağız diyorlar önce mevcut Uzungöl’ü bir düzene sokun. Ordu, Giresun, Bursa yeni bir Uzungöl inşa edeceklerini söylüyor. Doğu Karadeniz’i ayakta tutuyoruz ciddi bir katma değer üretiyoruz, elimizden burayı almaya çalışıyorlar. Böyle bir anlayış var mı? Sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi lazım. Yıkmayacak ihaleye verecek burası kimin çiftliğidir. Yok mu bize sahip çıkacak. Afrin’de teröristlere karşı mücadele ediliyor. Cumhurbaşkanımızın devlet sorunları ile uğraşıyor bir de burası ile mi uğraşacak. Biz buraya sahip çıkarak katma değer üreteceğiz. Akılsız işler yapıyoruz. Artık yapacak hiçbir şey yok. Herkesin kafasındaki üçkağıt ortaya çıksın. Şeffaf olsun desin ki ben Uzungöl’ü bitireceğim. Biz böyle zihniyetlerle uğraştığımız sürece bir arpa boyu yol alamayız. Ben bugün para kazanıyorum ama yarın bu keşmekeş durum para kazandırmayacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Tok, yıkımların yılbaşına kadar gerçekleşeceğini söylemişti.







Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Uzungöl ve Ayder için ortaya koyduğu iradenin işlerini kolaylaştırdığına dikkat çekerek hazine arazileri üzerinde yapılan tesislerin 18. madde uygulamasıyla yıkılacağını söylemişti. Uzungöl’ün bu kararla birlikte çirkin yapılaşmalardan kurtarılacağını söyleyen Tok, “Yılbaşına kadar yıkımları gerçekleştireceğiz. Mahkeme kararı çıktı ama henüz bize tebliğ edilmedi” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Tok, yılbaşına kadar yapılmayan yıkımlarla ilgili ise son süreçte açıklama yapmaktan kaçındı.