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Nokia 2'nin Türkiye fiyatı belli oldu

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 10:42 | Son Güncelleme:

Geçtiğimiz Ekim ayında HMD Global tarafından tanıtılan bütçe dostu Nokia 2'nin Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu. Nokia 2 Ocak ayında 849 TL'den satışa sunulacak.

Giriş seviyesi özellikleri ile ve 2 günlük şarj kullanım süresi ile dikkat çeken Nokia 2'nin ülkemiz için fiyatı 849 TL olarak belirlendi. Qualcomm'un 4 çekirdekli Snapdragon 212 işlemcisinden güç alan cihazın 8 GB dahili hafıza ve 1 GB RAM'i bulunuyor. 720p çözünürlüğünde 5 inç bir ekrana sahip olan akıllı telefonda, otofokus destekli ve LED flaşlı 8 Megapiksel arka kamera bulunuyor.

Nokia 2nin Türkiye fiyatı belli oldu

Şirket ön tarafta ise 5 Megapiksel bir kamera tercih etmiş. Nokia 2'nin öne çıkan özelliği ise 4100 mAh kapasiteli bataryası. Bu batarya sayesinde kullanıcılara 2 güne varan kullanım ömrü sunuluyor. Android 7.1.1 üzerinde çalışan akıllı telefona Android 8.1 Oreo güncellemesinin geleceği de açıklandı. Telefonun ülkemizde satışa çıkış tarihi ise Ocak ayı olarak belirlendi.

Etiketler: HMD Global , Fiyat
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