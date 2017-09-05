ÃœzÃ¼mde fiyat isyanÄ±

TÃ¼rkiyeâ€™de Ã¼zÃ¼m Ã¼retiminin yÃ¼zde 90â€™Ä±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Manisaâ€™da, Ã¼zÃ¼m fiyatlarÄ± Ã¼reticiyi maÄŸdur etti. FiyatÄ± bir hafta Ã¶nce kilosu 5 lira 40 kuruÅŸa kadar Ã§Ä±kan kuru Ã¼zÃ¼m, Kurban BayramÄ±â€™nÄ±n ardÄ±ndan kilo fiyatÄ±nÄ±n 3 lira 70 kuruÅŸa kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. Åžehzadeler Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Mustafa KaÃ§ire, Ã¼reticilerle birlikte tepkili olduklarÄ±nÄ± dile getirerek "Bir haftada ne deÄŸiÅŸti? Bir hafta Ã¶nce 5 lira 40 kuruÅŸtu, bir hafta sonra 3 lira 70 kuruÅŸ oldu. ÃœzÃ¼m para etmiyor. HÃ¼kÃ¼metin yanlÄ±ÅŸ politikasÄ± var. YÄ±llardÄ±r Ã¼retici bekledi, bekledi. Ama artÄ±k sabrÄ± taÅŸmak Ã¼zeredir. MasrafÄ±nÄ± bile karÅŸÄ±layamÄ±yoruz. ArtÄ±k ok yaydan Ã§Ä±kÄ±yor. BirÃ§ok Ã¼retici yollara â€™Ã¼zÃ¼m dÃ¶kelimâ€™ diyor. Bundan sonra kimse Ã¼reticiyi neden durdurmadÄ±nÄ±z demesin" dedi.



"FINDIKTAKÄ° GÄ°BÄ° TABAN FÄ°YAT AÃ‡IKLANSIN"



ÃœzÃ¼mÃ¼n stratejik bir Ã¼rÃ¼n olduÄŸunu ve Ã¼lkeye milyon dolarla ifade edilen bir katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden KaÃ§ire, "ÃœzÃ¼m ihraÃ§ edildiÄŸini ve gelir elde edildiÄŸini aÃ§Ä±klÄ±yorlar. Ama Ã¼zÃ¼mÃ¼n sahibinden hiÃ§ bahsetmiyorlar. Karadeniz BÃ¶lgesiâ€™nde fÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n taban fiyatÄ± aÃ§Ä±klanÄ±yor. Bizim de Ã¼zÃ¼mÃ¼mÃ¼z var. Devlet acilen Ã¼zÃ¼mde taban fiyat aÃ§Ä±klamalÄ±. BugÃ¼n Ã§iftÃ§i kan aÄŸlar durumda. Biz devletimizi, milletvekillerimizi uyarÄ±yoruz. Ã‡ok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ±yÄ±z. ÃœzÃ¼m 4 liranÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ zaman tamamen zarardÄ±r, tarladan toplamamak daha iyidir" diye konuÅŸtu. ÃœzÃ¼mÃ¼n fiyatÄ±nÄ±n 5 liranÄ±n Ã¼zerinde olmasÄ± gerektiÄŸini kaydeden KaÃ§ire, Ã¼reticinin maliyetini ancak bu ÅŸekilde karÅŸÄ±layabileceÄŸini belirterek ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:



"Bizi kaderimize terk ederlerse Ã¼retmekten vazgeÃ§eriz. 2007 yÄ±lÄ±nda 7-8 lira olan Ã¼zÃ¼m, 2017 yÄ±lÄ±nda 3 lira 70 kuruÅŸa dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bizi sokaÄŸa, yola dÃ¶kerler. Bu iÅŸin Ã¶nÃ¼nÃ¼ alamayÄ±z. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir an Ã¶nce mÃ¼dahale etmeli. 14 senedir acaba bir ÅŸeyler dÃ¼zelir mi diye bekliyoruz. Ama her ÅŸey geriye gidiyor. Ã‡iftÃ§i freni kopmuÅŸ kamyon gibi giderse nereye toslarÄ±z bilmiyoruz. Biran Ã¶nce mÃ¼dahale alÄ±m kurumu devreye girmeli."



Ãœreticiler ayrÄ±ca TARÄ°Åžâ€™in de fiyat aÃ§Ä±klamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve etkisiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, TARÄ°Åžâ€™in devreye girmesini istedi.



Ã‡Ä°FTÃ‡Ä° PARA KAZANAMAYINCA BAÄžINI SÃ–KTÃœ



Manisaâ€™da Yunusemre Ä°lÃ§esi Evrenos Mahallesiâ€™nde Ã¼zÃ¼m baÄŸlarÄ± olan Ã§iftÃ§i Ä°brahim SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, Ã¼zÃ¼m fiyatlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce yÄ±llardÄ±r Ã¼zÃ¼mden para kazanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek baÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ktÃ¼. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, 10 dÃ¶nÃ¼m baÄŸÄ±nÄ± kÃ¶klemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu baÄŸcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n, Ã¼reticinin sonu. LÃ¼tfen yetkililer duysun. Derdimize derman olsunlar. Mahsul para etmiyor, satamÄ±yoruz. KÃ¶klesem boÅŸ dursa en azÄ±ndan zarar etmem" diye konuÅŸtu.