Üzüm 4 TL’nin altına inmeyecek

Yaş üzümde geçen yıl rekoltenin 4 milyon ton olduğunu belirten Fakıbaba, “Bu sene 4 milyon 200 bin ton. Kuru üzümde ise geçen yıl rekolte 313 bin tondu, bu sene ise 310 bin ton. Bunlar güvenilir rakamlardır” dedi.

MUHTAÇ ETMEYECEĞİZ

Üreticinin ürünününü değerinde satamayacağı yönünde kaygılanmasına gerek olmadığını belirten Fakıbaba, “Sayın Cumhurbaşkanımız bana talimat verdi, ‘üzüm 4 liranın altında olamaz, gideceksin bu işi çözeceksin’ dedi. Üzümünüzü 4 liranın altında sattırmayacağız. Şu an hazırlıklarına başladık, depo arayışımız devam ediyor, 9 numara kalitedeki üzümü istediğimiz kadar 4 liradan alacağız ve 15 gün içinde paranızı ödeyeceğiz. Güven her şeyin üzerindedir. Rahat olun, üzümünüzü alacağız, sınırsız bir şekilde alacağız, sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz” diye konuştu.

VAHŞİ SULAMA

Türkiye’nin tarımı iyi uygulayan bir ülke olduğu takdirde dünyada söz sahibi olacağına dikkati çeken Fakıbaba, en büyük amacının kapalı devre sulama sistemini yaygınlaştırmak olduğuna işaret etti. Fakıbaba, “Vahşi sulama ile toprağı rezil etmişiz, Fakıbaba dönemi denince akla gelecek ilk şey kapalı devre sulama olacak” ifadelerini kullandı.