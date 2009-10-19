Üzülmeye değmez..

Diğer takımlarda da, “bu seriye son verecek takım biz olmalıyız” beklentisi.

Fenerbahçe bu durumda, diğer takımlar için bir hedefti artık.

Gökmen Avcı yazıyor

Bu hafta hedefe atış yapacak, şansını deneyecek takım Gaziantepspor’du.

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Eskiden gece maçlarına alışık değildik, şimdi gündüz maçlarına alışamıyoruz. Bir bakıyorsunuz maç başlamış.

Gelelim karşılaşmanın yorumuna. Bu sefer iki ayrı yorum olacak.

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Birincisi..

Maçın favorisi Fenerbahçe. Alex yok, Guiza yok. Defansta ise Lugano yok.

Daum stratejisini belirlemiş. Sakin oyun. Nasıl olsa bir gol atarız. Sonra rakip biraz üzerine gelir. Onu da atlattın mı, al sana 9’da 9.

Couceiro ise 1 puana razı. Bu olmasa bile, kendi sahasında fark yemesin yeter. Neticede yenilse de, Fenerbahçe’ye yenilmiş olacak. O yüzden şuursuzca rakibin üstüne gitmeye gerek yok.

Maçın ilk yarısı, her iki takımın teknik direktörünün istediği gibi geçti. Semih gölünü attı. Görevini yerine getirdi. Sonra Fenerbahçe biraz geriye yaslandı. Zaten Gaziantepspor’un tehlike yaratacak elemanları da yok gibi. Olsa da Volkan gereğini bu maçta yapıyor.

Sonra ikinci yarı. Hemen hemen ilk yarının aynısı. Daum önümüzdeki haftanın maçını düşünmeye ve onun hazırlıklarını yapmaya başlıyor. İyi oynayan Vederson’u ve Gökhan Gönül’ü dinlendirmek için oyundan alıyor. Karşılaşma böyle bitecek gibi derken, Cesar Souza skoru 1-1’e getiren golü atıyor. Gaziantepspor’un istediği olmuştu. Bu duruma Daum da razı. Mehmet Topuz’u oyundan aldı. Sonra Bekir’in faulü ve serbest atıştan çok güzel bir gol. Skor 2-1.

Yandı gülüm ketenhelva.

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Sayın Daum. Bu kadar yanlış oyuncu değişikliği yapılır mı? Takım bu kadar geri çekilir mi? Bu güne kadar sıçradın, sıçradın. Ama işte böyle olur. Gün gelir sıçrayamaz, kalırsın olduğun yerde..

Gaziantepspor’un teknik Direktörü Sayın Couceiro. Korkak oynarsan, beraberliğe razı oynarsan, Fenerbahçe’yi yenemezsin. Sonlarda çok sıkışınca, atak oynamaya başlayınca, bak nasıl golleri buluyorsun. Fenerbahçe’yi yenmen için üstüne gitmenin gerektiğini söylemiyor muyduk. Bak oldu.

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İkincisi.. (Ben böyle düşünüyorum bu arada.)

Maçın favorisi Fenerbahçe. Alex olmasa da, Guiza olmasa da, adı nöbetçi golcüye çıkan Semih var, yılın en büyük yerli transferi olan doğuştan Fenerbahçe’li Mehmet Topuz var. Defansta Lugano yok ama, Bilica var.

Daum stratejisini belirlemiş. Sakin oyun. Nasıl olsa bir gol atılır. Sonra rakip biraz üzerine gelir. Onu da atlattın mı, al sana 9’da 9.

Couceiro Fenerbahçe’yi yenmek istiyor. Nasıl yeneceğini de herkes Ona söylüyor. Üzerine gideceksin ve kazanacaksın. Ama eksik söylediklerinin farkında. Evet Fenerbahçe’yi yenmen için atak oynamalısın ama, şuursuzca değil. Ve öyle bir zamanda golü atmalısın ki, toparlanıp üstüne gelmeye, seni perişan etmeye zamanının olmaması gerekli. Yani 5. dakikada 2-0 önde olsan da, maçı kazanma şansın neredeyse yok gibi.

Maçın ilk yarısı, her iki takımın teknik direktörünün istediği gibi geçti. Semih gölünü attı. Görevini yerine getirdi. Sonra Fenerbahçe biraz geriye yaslandı. Zaten Gaziantepspor’un tehlike yaratacak elemanları da yok gibi. Olsa da Volkan gereğini bu maçta yapıyor.

Sonra ikinci yarı. Hemen hemen ilk yarının aynısı gibi başlıyor. Daum önümüzdeki haftanın maçını düşünmeye ve onun hazırlıklarını yapmaya başlıyor. İyi oynayan Vederson’u ve Gökhan Gönül’ü dinlendirmek için oyundan alıyor. Couceiro ise 75. dakikaya kadar öyle böyle götürdüğü maçı, kendi lehine çevirmek için Erman’ı ve Beto’yu oyuna alıp, yavaş yavaş baskısını arttırmaya başlıyor. Ve Cesar Souza skoru 1-1’e getiren golü atıyor. Gaziantepspor’un istediği galibiyet için, ilk adım atılmış oldu. Daum da hemen harekete geçip, bu skoru korumak için Mehmet Topuz’u oyundan alıp Özer’i sahaya sürüyordu. Ama hesap tutmadı. Bekir’in faulü ve serbest atıştan çok güzel bir gol. Skor 2-1.

Yandı gülüm ketenhelva.

Fenerbahçe’nin Teknik Direktörü Sayın Daum. Tabii ki her maç kazanılacak diye bir şey yok. Ama özellikle son oyuncu değişikliği şunu düşündürdü. Beraberliğe razı olan senmişsin. Yoksa niye golcü Mehmet Topal’ı oyundan aldın. Yok “biz 3 puan için mücadele ettik.” diyebiliyorsan, bu kadar yanlış oyuncu değişikliği yapılır mı? Takım bu kadar geri çekilir mi? Bu güne kadar sıçradın, sıçradın. Ama işte böyle olur. Gün gelir sıçrayamaz, kalırsın olduğun yerde..

Gaziantepspor’un Teknik Direktörü Sayın Couceiro. Fenerbahçe’yi oyundan iyi soğuttun. Zararsız olduğuna ikna ettin ve sonra yapacağını yaptın. Tam zamanında goller gelince, toparlanıp üzerine gelmesine zaman bırakmadın. Riskli bir taktikti, ama tuttu. Tebrik etmek lazım.

***

Her şeyin bir sonu var. Ama Fenerbahçe'lilerin üzülmemesi lazım. 9'da 8 gayet iyi bir oran.

Galatasaray’lılar üzgün. Belki de ilk kez Fenerbahçe kaybetti diye üzülüyorlar. Bu seriyi biz bitireceğiz diye sabırsızlanıyorlardı. Olmadı.

Hiçbir şeye üzülmemek lazım.. Belki bu daha hayırlıdır..