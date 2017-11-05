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    Üzücü haber: 3’ü asker 5 yaralı

    İHA
    05.11.2017 - 19:34 | Son Güncelleme:

    Batman’da zırhlı askeri araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü asker 5 kişi yaralandı.

    Kaza, Batman Diyarbakır karayolu İl Jandarma Komutanlığı çıkış yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Batman’dan Diyarbakır istikametine seyir halinde olan 06 BD 8960 plakalı otomobil, Jandarma Komutanlığından çıkış yapan zırhlı askeri araca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 3’ü asker 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Batman Bölge Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırılan yaralılardan 1 asker ve 1 sivilin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Batman Diyarbakır karayolunda trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Etiketler: trafik kazası , Trafik kazası
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