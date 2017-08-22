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    Uzmanlardan okul öncesi eğitimi uyarısı

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 13:19Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 13:26

    Çocukların büyüme ve gelişiminde anaokulu seçiminin önemli olduğunu vurgulayan uzmanlar, velilere uyarıda bulunarak 4- 7 yaş arasındaki dönemin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

    Çocukların gelişiminden anaokullarının önemine değinen İde Okulları velilere bazı önerilerde bulundu. Kurum tarafından yapılan duyuruda okul seçimine değinilerek özetle şu bilgiler verildi:

    “Hepimizi çocuklarımızın başarılı, özgüvenli, mutlu ve iyi birer insan olmasını isteriz, onları böyle bir yarında hayal ederiz. Peki bu mutlu tablonun temelleri ne zaman atılıyor biliyor musunuz? Yapılan birçok akademik ve bilimsel araştırmaya göre bu sorunun cevabı okul öncesi dönemde yani anaokulunda. Çocuklarımızın kişiliği yani karakterinin temel özellikleri artık çok daha erken aşamalarda oluşmaya başlıyor. Bu alandaki temel araştırmalara göre karakter özelliklerinin şekillendiği yaş 4’e kadar inmiş durumda. 7 yaşına gelen bir çocuğun temel karakter temeli oturmuş oluyor. Yani 4-7 yaş arasındaki dönemi çok iyi geçirmek, bu dönemde çocuğumuza gerekli beceri ve bakış açılarını kazandırmak çok ama çok önemli.

    ÖĞRETMEN DE OKUL KADAR ÖNEMLİ

    Okul öncesi dönem onların büyüme ve gelişiminde de önemli bir zaman dilimine  denk geliyor. Bu süreçte bir yandan çocuğun karakter geçişimlerini yönetirken bir yandan da onun erken dönem beceri ve yetkinlikler kazanmasını sağlamak kolay bir denge değil. Bu dengeyi kurmak ve yönetmek için iyi bir okul öncesi eğitimi gerekiyor. Burada çocukların tüm eğitim hayatını şekillendirecek, tüm gelişimini etkileyecek bir deneyim başlıyor. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumu, bu önemli gerçeğin bilincinde , akademik ve sosyal anlamda nitelikli bir programa sahip olmalı. Öğretmenlerin de yetkinlik ve vizyon olarak çok nitelikli olmaları önemli. Bu aşamada mutlu ve etkili bir deneyim yaşayan çocukların gelecekte de eğitim hayatlarında mutlu olmaları daha kolay olacak.”

     

     

     

     

    Etiketler: uzman , okul öncesi , eğitim , öğretmen
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