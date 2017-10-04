Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Uzmanlardan Bitcoin tahmini

Uzmanlardan Bitcoin tahmini

Hürriyet Haber
04.10.2017 - 10:14 | Son Güncelleme:

Uzmanlara göre Bitcoin fiyatı yıl sonuna kadar 6.000 dolar seviyesine çıkabilir.

Çin'in kripto para borsalarını yasaklaması ile bir miktar sarsılan ancak bu sarsıntıyı yavaş yavaş üzerinden atan Bitcoin'in 3'ncü çeyrekte yakaladığı güçlü yükselişi yıl sonuna kadar devam ettirmesi bekleniyor.

Coindesk.com'un verilerine göre Bitcoin şu sıralarda düne göre yüzde 0,36 artışla 4335.50 dolarseviyesinden işlem görüyor.

Gatecoin yöneticisi Thomas Gluksmann, CNBC'ye yaptığı açıklamada Bitcoin fiyatının bu yıl sonuna kadar 5.000 dolar seviyesini aşarak 6.000 doları yakalayacağını öngördüğünü ifade ederken, CryptoCompare CEO'su Charles Hayter de Bitcoin fiyatının yıl sonundan önce 5.000 doları aşacağını tahmin etti.

 

Etiketler: Bitcoin , Thomas Gluksmann , CryptoCompare
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri