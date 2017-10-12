Uzmanlar YKS’yi nasıl buldu?

BELİRSİZLİK ÇOK

Cihan Yeşilyurt (Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü): Çok belirsizlik var. Soru sayıları tam olarak açıklanmadı. Test gruplarında hangi dersten kaç soru çıkacağı bilinmiyor. Açık uçlu soru olacak mı belli değil. Sınavın tarihi belli değil. En önemli süresi belli değil. Hangi bölüm hangi puan türüyle öğrenci alacak gibi ayrıntılar açıklanmadı. Birinci oturumda soru tarzlarının nasıl olacağı belli değil. Ortak müfredattan muhakeme ve akıl yürütmeyi ölçen sorular olacak denildi. Bu kafaları karıştırdı. Yani birinci oturum YGS tarzı mı, yoksa ALES tarzı mı olacak, yoksa ikisi birlikte mi olacak bilmiyoruz. Bunun netleşmesi için soru örneğinin yayınlanması gerekiyor. Öğrenciler için biraz kötü oldu. Seneye uygulansa sorun olmazdı ama bu sene uygulanması iyi olmadı. Zaman baskısı olacak. Soru sayısı azaltıldı, ama bence bu sorular çok az. Diğer yandan bütün gün öğrenci sınava girecek. Sabah sınavı iyi geçmeyen öğrencinin morali bozulabilir, diğer sınavlarını etkileyebilir. Öğleden sonraki ikinci oturumda, testler ayrı ayrı kitapçıklarda mı dağıtılacak, ayrı oturumlar mı yapılacak bilmiyoruz. Daha önceki sistemde sayısal öğrencileri de sözel testi çözüyordu ve sayısal puanına katkısı oluyordu 0.6 puan kadar. Böylece tıp fakültesine vs. girebiliyorlardı. Şimdi sayısal puanın hesaplanmasına sözelin etkisi olmayacağı için bu yıl sınava girecek sayısal öğrencilerinin şimdiye kadar yaptığı sözel ders çalışmaları boşa gitmiş oldu. Ayrıca öğrenci bütün testlere giriyordu ve sayısal öğrencisinin eşit ağırlık puanı yüksekse bu alandan tercih yapabiliyordu. Şimdi eğer bütün soruları tek kitapçıkta verir de, 160 soruya 200 dakika verilirse o zaman öğrenci bütün testleri cevaplayamaz.

MESLEK LİSELİLER ÖĞRENMEDİĞİ BİLGİDEN SORUMLU OLMAYACAK

Servet Gülsün Şirin (Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü ve Eğitim Uzmanı): Görünen o ki, yeni sınav sistemiyle ‘çoklu puan’ hesaplamasından vazgeçilerek adayların daha basit ve anlaşılır puan türleriyle tercih yapmaları hedefleniyor. Sınavın ilk aşamasının mart ayından hazirana çekilmesiyle öğrencinin ikinci dönem okuldan kopmasının önüne geçilecek. Başarılı da olsa, başarısız da olsa öğrenci sınav hazırlık sürecinden uzaklaşıyordu. Bu sayede uzaklaşmayacak. Meslek yüksekokullarına yerleşmede, kullanılacak puan türünde alan dersleri sorularından vazgeçilerek sadece Türkçe ve matematik sorularıyla değerlendirme yapılması sayesinde, özellikle meslek liseli öğrencilerin lisede edinmedikleri bilgilerden sınanmasının önüne geçilmesi mümkün olacak. Sınavsız geçişin kaldırılmasıyla birlikte bu yıl kontenjanlarda oluşan büyük boşluk gibi problemlerle karşılaşılmayacak. Adaylar sistemdeki bu köklü değişimden doğru şekilde faydalanabilmek için çalışmalarına ara vermeden devam etmeli, istedikleri programları çok iyi belirleyip hedeflerine uygun çalışmalı.

COĞRAFYA BİLMEYEN TIPÇILAR YETİŞECEK

Burak Kılanç (İstinye Üniversitesi Genel Sekreteri/Eğitim Uzmanı): Yeni sistem 2006-2009 yılları arasında uygulanan sistemin bir benzeri. 2010’da eski sistemden neden vazgeçildiğiyle ilgili tecrübe unutulmuş gibi gözüküyor. 200 üzerindeki Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanlarının birkaç yıl geçerli olmasını cesur ve olumlu bir gelişme olarak görüyorum. Puan türlerinin azalmış olması pratikte bir fayda sağlayacak. Yeni sistemin orta uzun vadede Türkiye’nin fen bilimleri alanındaki performansını düşüreceğini düşünüyorum. Fen bilimleri, çok geniş bir kitlenin yaşamından çıkacak. Yeni sistem gençlerin çok boyutlu olarak yetişmelerini engelleyecek. Örneğin 10-15 yıl sonra coğrafya bilmeyen, ülkesini tanımayan pek çok tıp hekimiyle karşılaşacağız.