Uzmanlar Uyarıyor: Kırtasiye’de renksiz ve kokusuz ürün tercih edin

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Piyasada satılmakta olan bazı kırtasiye ürünlerinin, allerjik ve toksik reaksiyonlara neden olabilen çok sayıda kimyasal madde içerdiğini belirten Türk Dermatoloji Derneği Alerjik Hastalıklar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Oktay Taşkapan, “Kırtasiye alışverişi yaparken, çok renkli ve kokulu ürünler tercih edilmemeli, solvent bazlı yapıştırıcılardan uzak durulmalı ve ürünlerin üzerinde ‘TSE’ ve ‘CE’ işaretlerinden en az birinin bulunduğundan emin olunmalıdır” dedi.
Tehlikeli kimyasallara sınırlama
Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunan Türk Dermatoloji Derneği Alerjik Hastalıklar Çalışma Grubu Başkanı Taşkapan: “Ülkemizde piyasada satılmakta olan bazı kırtasiye ürünleri, allerjik ve toksik reaksiyonlara neden olabilen çok sayıda kimyasal madde içermektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, 2011 yılında yayımlanan bir tebliğle Türkiye'de ilk kez tekstil, kırtasiye, mobilya ve çocuk bakım ürünlerinde tehlikeli kimyasalların kullanımına kısıtlama getirilmiş, 2015'te ise tüm metal aksesuarlarda, düğme, fermuar, perçin, takı ve saatlerde, temas allerjilerinin en önemli nedeni olan, nikel oranları sınırlandırılmıştır” dedi.
Kokusu ve rengi sizi kandırmasın
Nikel oranlarına da dikkat çeken Taşkapan şunları söyledi: “Yüksek oranda nikel içeren makas, kalemtraş, pergel, zımba gibi ürünlerin kullanımıyla özellikle ellerde temas egzeması gelişmekte, bazen de yaygın döküntülerle karşılaşılabilmektedir. Pastel boya, sulu boya, oyun hamuru ve silgi gibi malzemelerde bulunabilen azo boyaları hem temas allerjilerine neden olmakta, hem de kanserojen etki göstermektedir. Yine bu ürünlerde yumuşatıcı olarak kullanılan fitalatların da kanserojen olduğu, ayrıca astıma yol açabileceği gösterilmiştir. Sinir ve bağışıklık sistemi üzerinde zararlı etkileri olan alüminyum, antimon, arsenik, bizmut, civa gibi ağır metallerin de bazı boya ve oyun hamurlarında saptandığı bildirilmektedir. Çanta, beslenme çantası, kalem kutusu ve matara gibi ürünlerin yine azo boyaları, kanserojen olduğu bilinen poliaromatik hidrokarbonlar ve formaldehit içerebildiği saptanmıştır. Özellikle tekstil ürünlerinde, çantalarda, yapıştırıcılarda, boya ve cilalarda bulunan formaldehit de kanserojen özellik göstermekte, ayrıca temas egzeması ve astıma yol açabilmektedir. Kokulu silgilerin içerdiği “fragrans” da temas allerjilerine neden olabilmektedir. Solvent bazlı yapıştırıcılara da dikkat edilmelidir, bu ürünler hem kanserojen etki göstermekte, hem madde bağımlılığı oluşturabilmekte, hem de allerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir. Kırtasiye alışverişi yaparken, çok renkli ve kokulu ürünler tercih edilmemeli, solvent bazlı yapıştırıcılardan uzak durulmalı ve ürünlerin üzerinde “TSE” ve “CE” işaretlerinden en az birinin bulunduğundan emin olunmalıdır.
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