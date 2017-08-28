Uzmanlar uyarıyor: Havuzlar tehlike saçıyor

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
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Uzmanlara göre bakımı yapılmayan ve düzenli olarak klorlanmayan havuzlar, hepatit çeşitlerinden ishale genital hastalıklardan çeşitli enfeksiyonlara kadar pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. İşte havuz keyfi yaparken dikkat edilecekler:
1- Vücudunuzda açık bir yaranız varsa havuza girmeyi bir süre ertelemeniz gerekiyor. Havuz suyundaki olası mikroplar açık yaranızın iltihap kapmasına neden olabilir. Bu yüzden yaranız iyileşene kadar havuzdan uzak durmalısınız.
2- Havuza mutlaka deniz gözlüğü takarak girin. Bu gözlük sayesinde klordan gözlerinizin yanmasını ve tahriş olmasını önleyebilir, gözlerinizi olası mikroplardan koruyabilirsiniz.
3- Gireceğiniz havuzun klor miktarı hakkında bilgi alabilirsiniz. Klor miktarının milyonda 1 ve 3 arası olması en ideal seviye olarak biliniyor. Bunun yanında sudaki pH değerinin de 7.1 ile 7.8 arasında olması göz ve cilt sağlığı açısından önem taşıyor.
4- Havuza girmeden önce ve çıktıktan hemen sonra duş almak olası enfeksiyon kapma riskini en aza indiriyor.
5- Havuzda yüzmeden sadece serinlemek isteniyorsa güneş gözlüğü takılabilir. Havuz içinde uzun saatler geçirenlerin güneş gözlüğü takarak göz sağlıklarını korumaları gerekiyor.
6- Havuz ortamına ayak basmadan önce ayakları su dolu bir alana sokmak havuzun temiz kalması için önem taşıyor.
7- Havuzdan çıktıktan sonra ıslak mayoyu kurusu ile değiştirmek de enfeksiyon kapma ihtimalini önemli ölçüde azaltıyor.
8- Havuz sonrası mayoları sabunlu su ile yıkamak mayoların temizliği açısından önemli.
9- Havuzun bakımının rutin bir şekilde yapılıp yapılmadığını öğrenerek havuz tercihinizi ona göre yapabilirsiniz. Havuz kenarındaki tabelalara bakarak veya yetkili kişilerle iletişime geçerek havuz temizliği ve kurallar hakkında bilgi almakta yarar var.
10- Çocukların havuza tuvaletlerini yapmamalarına ve su yutmamalarına dikkat edilmeli. Ebeveynlerin bu konuda bilinçli davranması havuz temizliğini olumlu etkiliyor.
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