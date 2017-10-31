Uzmanlar: Önemli olan çok değil, verimli ders çalışmak

Farklı yöntemlerle bilgiyi öğrenmek ve etkin hale getirmek mümkün. Her öğrencinin kendine özgü bir öğrenme biçimi var. Kimileri işitsel, kimileriyse görsel veya dokunsal öğrenmeyle bilgiye ulaşıp kaydediyor. Öğrenme biçimlerini göz önünde bulundurmak, eğitimde başarıyı da getiriyor. Her öğrencinin yapması gereken, dersi derse yoğunlaşmış bir şekilde ve öğretmenle göz teması kurarak dinlemek. Bunun verimi artırdığı unutulmamalı. Anabilim Eğitim Kurumları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik birimi öğrenme biçimlerini şu şekilde anlattı:

ÜÇ YÖNTEM

- Görsel öğrenme: Bu yöntemle çalışan öğrenciler için derste not almak, önemli noktaların altını çizmek verimi artırıyor. Şekillerden, grafiklerden yararlanmak ve renkli kalemlerle bunları desteklemek hem faydalı olur hem de akılda kalıcılığı artırır.

- İşitsel öğrenme: Bu öğrencilerde, sesli bildirimler ve yönergeler etkili oluyor. Dolayısıyla sınıfta öğretmenin anlatımı, akılda kalıcılığı artırıyor. Bu öğrenciler, bilgilerini tekrarlarken öğretmenin anlattığı tarzda yüksek sesle çalışması verimi artırır. Aynı şekilde yüksek sesle tekrarlar yapmak veya çalışma grupları oluşturarak etrafındakilere anlatması da öğrenmede etkili olur.

- Dokunsal öğrenme: Derslerde daha aktif rol oynayarak ve sürece dâhil olarak gerçekleşiyor. Sürekli bir şeylerle uğraşmaya ihtiyacı olan ve enerjilerini doğru yerlere odakladıklarında öğrenebilen öğrenciler için proje bazlı dersler verimi artırıyor. Bu öğrencilerin dersin akışını bozmadan etkin katılımı sağlanmalı. Ayrıca ev ortamında dolaşarak çalışmalarına müsaade edilmeli. El ve kol hareketlerini kullanarak sınıfta ders anlatıyormuşçasına ders tekrarları yapmak başarıyı artırır. Deney yapmaları, çalışmalarını materyallerle desteklemeleri, odak noktalarını doğru noktaya yöneltmeleri başarıyı getirecektir.

DÜZENLİ VE PLANLI DERS ÇALIŞILMALI

Öğrenme stillerinin yanı sıra her öğrencinin verimini artıracak ve etkili ders çalışmasında yardımcı olacak yöntem ise düzenli ve planlı ders çalışmak. Zamanı iyi yönetmek için günlük plan yapmak ve bu doğrultuda ilerlemek verimli ders çalışmanın ilk adımı. Yarınını planlayan öğrenci, ödevlerine zaman ayırırken farklı aktivitelere de vakit ayırmış olmasından duyduğu hazla daha verimli ders çalışır. Ayrıca, yeni öğrenilen bilginin günlük tekrarlarla akılda kalıcılığını artırmak da mümkün. Tekrarlar sayesinde bilgi pekiştiriliyor ve uzun hafızaya atılması sağlanıyor. Bu bilgileri anladığını hissetmek adına çocuğa sorular sorulması ise bilgilerin öğrenilip öğrenilmediğini gösteriyor. Günlük tekrarlar dışında bir sonraki günün konusuna göz atmak, ders esnasında konuya hâkim olmayı kolaylaştırıyor ve bu da verimi artırıyor.

TELEVİZYON VE TABLET ÖĞRENCİLERİ YORUYOR

Öğrenciler okulda geçirdikleri uzun saatler boyunca yeni bilgiler alıyor. Her birey gibi öğrencilerin de dinlenmeye ihtiyacı var. Verimli ve etkili ders çalışabilmeleri adına önce dinlenmeleri ve zihinlerini de boşaltmaları gerekiyor. Televizyon izlemek ve tablette oyun oynamak bir dinlenme şekli değil. Aksine öğrencilerin zihnini daha fazla yoruyor. Dinlendirici müzikler dinlemek, hafif tempoda doğa yürüyüşü gibi aktiviteler günün yorgunluğunu atmada yardımcı olur.

Öğrencileri doğru yönlendirmek, planlı ve programlı hayata alıştırmak, emeklerinin karşılığını almalarına yardımcı olmak gerekiyor. Doğru yönlendirilen her çocuk kendi kapasitesi ve yeteneği doğrultusunda başarıya ulaşacaktır.