Uzmanlar: Çocuğunuz ergense sabırlı olun

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’nın (TOÇEV) düzenlediği 1. Uluslararası Ergenlik Kongresi, Maltepe Üniversitesi’nde yapıldı. Etkinlikle ilgili bilgi veren TOÇEV Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Betül Mermertaş, Hürriyet’e şunları söyledi:

ONLARI ANLAMAK GEREKİYOR

“2013 yılında vakıf olarak ‘ Ben Ergenim’ projesini başlattık. Projede saha çalışmaları yaptık. Ergenlerde şiddet ve öfke kontrolü üzerine çalışmalar üzerinde durduk. Ergenlik sorunları ebeveynle ilişkiler üzerine çalıştık. 10 bin gence ulaştık. Onların umut düzeylerinde iyileşme ve öfke kontrollerindeki gelişmeleri saptamaya çalıştık. Projenin sonuçlarıyla birlikte bu kongre ile konuyu uluslararası alanda gündeme getirmek istedik. Türkiye’de ilk kez uluslararası ergenlik kongresi yapıldı. Bu etkinlik her yıl devam edecek. Ergenlik döneminde bütün anne babaların sabırlı olması gerekiyor. Karşısındakini birey olarak değerlendirmeli ve onu dinlemeli. Onunla fazla vakit geçirmesi gerekiyor. Ergene yardımcı olabilecek en önemli kişiler anne babadır. Eğer çocuk anne babadan destek görmezse bu süreç sancılı olur ve uzun sürer. Bu durum çocuğun evlilik sürecine de yansıyabilir. Ergenlik dönemini sağlıksız geçiren geçlerin hayatı bundan mutlaka etkileniyor. Bu nedenle bunlara dikkat, onların ihtiyaçlarına doğru yanıt vermek oldukça önemli.”

DEĞİŞEN TEKNOLOJİ ERGENLERİ DE ETKİLİYOR

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin Çelen ise şöyle konuştu:

“Dünyada genç nüfus sayısı hızla artıyor. Teknoloji ilerliyor. Bu durum ergenleri de etkiliyor. Eski nesil ile günümüz nesli arasında farklılıklar ortaya çıkıyor. Bu iki grup birbirini anlamadığı zamanlar olabiliyor. Bunların üzerinden gelmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini, gençlerin fizyolojik yapıları gibi konuları kongremizde ele aldık.”

Alanında uzman isimlerin katıldığı etkinlikte günümüz ergenini anlamak üzerine Prof. Dr. Nermin Çelen, Prof. Dr. Mehmet Sungur, Prof. Dr. Daniel Rijo, Prof. Dr. Figen Çok, Yrd. Doç. Dr. Yudum Akyıl ve Öğr. Gör. Nesteren Gazioğlu konuştu. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan uzmanlar ergenlik döneminin önemine vurgu yaptı.