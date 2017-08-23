Uzmanlar Bitcoin için hedef yükseltiyor

Goldman Sachs gibi birtakım büyük bankalar, spekülatörler ve uzun süreli yatırımcılar, bitcoin fiyatı tahminlerini yükseltiyor.

Dünyanın en büyük kripto parasının 4,500-4,800 dolar civarında bir direnç ile karşılaşacağı, bu seviyeden sonra ise ralli yapmaya devam edeceği konusunda fikir birliği mevcut. Pantera Capital Management yetkilisi Paul Veradittakit, Fundstrat Global Advisors'dan Tom Lee ve GFI Group Inc.'den John Spallanzani, bitcoinin yıl sonuna kadar 6,000 dolara doğru gideceğini öngörürken Standpoint Research çalışanı Ronnie Moas, 2018'de bitcoin fiyatlarının 7,500'e doğru yükselmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Bitcoin fiyatları, bu yıl üç katından daha fazlasına ulaştı ve 4,000 doları geçerek geçtiğimiz hafta rekor seviyesi olan 4,477 doları gördü. Artan kurumsal yatırımcı ilgisi ve işlemleri hızlandırıcı bir mekanizma oluşturmaya ve düzenlemeye yönelik anlaşmalar, bitcoinin rallisini açıklayan sebeplerden birkaçını oluşturmakla birlikte kripto paranın kazançlarını genişletmesine yardımcı olacak.

2014'ten bu yana bitcoin yatırımında bulunan Pantera Capital Başkan Yardımcısı Veradittakit, "Şu an çok sağlıklı bir pozisyondayız" dedi ve "Traderların ve finans sektörünün yeni kripto paralara olan ilgisi giderek artıyor, ancak bu isimler bitcoini tercih edecek. Bitcoin, en yüksek likiditeye ve en büyük isme sahip" diye konuştu. (Bloomberg)