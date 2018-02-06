Uzmanından parlak sarı bulgur uyarısı

Son yıllarda hemen herkes tükettiği besinlerin güvenli olmasına özen gösteriyor. İşlenmemiş ya da az işlenmiş, doğal olan besinler tüketmek istiyoruz. Bu amaçla organik pazarlara ve ürünlere yöneliyoruz. Peki, bulgurun doğal olup olmadığını nasıl anlayacağız? İşte bu aşamada bulgurun üretim sırasında geçirdiği aşamalara ya da işlemlere bakmak gerekiyor.

Araştırmalar bulgurun rengi ne kadar sarıysa, ne kadar parlaksa, işlenme oranının o kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bunun sonucunda bulgurun en önemli bileşenlerinden biri olan lif oranı, besin değeri ve lezzeti düşüyor. Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu son yıllarda sarı bulgur üretiminin arttığını ve bunun doğal beslenme adına üzücü olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

MEKANİK SARARTMAYA DİKKAT!

“Sarı bulgurun üretim aşamasında mekanik sarartma işlemleri uygulanıyor. Mekanik sarartmanın yapılması üretici ve tüketici için kayıp demek. Sarı renkli bulgur üretebilmek için buğdaya uzun süreli ve yüksek nem verilerek, parça kanatlı silindirik gövdeli makinelerde tanelerin birbirine sürttürülmesi sureti ile ikinci bir ısıl işleme tabi tutuluyor.

Normal bulgura göre sarı bulgurun kabukları çok daha fazla soyuluyor. Bu işlem sırasında tanenin özüne iniliyor ve lif oranında 40%’ı geçen kayıplar oluşuyor. Böylece bulgur, hem besin değerini kaybediyor hem de bulgurluktan çıkıyor. B 12 hariç, hemen hemen tüm B grubu vitaminleri, folik asit, E vitamini, çinko, magnezyum ve lif açısından zenginliğiyle ünlenen bulgur, işlendikçe ciddi besin kaybına uğruyor…”

İŞLENDİKÇE KANSERİ ENGELLEYEN LİF AZALIYOR

Prof. Dr.Garipağaoğlu açıklamasının devamında “Buğdayın bulgura işlenmesi sırasında, işlenme oranının artması, tanenin kabuk kısmının derin soyulmasına, bulgurun renginin sarıya dönmesine ve önemli besin kayıplarına neden oluyor.

Çünkü buğday tanesinin kabuk kısmı liften, kabuğun hemen altında kısım ise B grubu vitaminlerinden zengindir. Benzer şekilde rengi sarartılmış, parlatılmış bulgurlarda aşırı uygulanan mekanik enerjiden dolayı, vitaminlerde ve renk pigmentlerinde bozulmalar olduğu belirtiliyor. Bulgurun kendine özgü tadı da bu sarartma ve parlatma işlemi sırasında bozuluyor.

Bu nedenle bulgurun doğal olanı, kehribar renginde, lif ve besin değeri en yüksek olanıdır.”

DOĞAL VE KATKISIZ OLMALI

Prof. Dr. Garipağaoğlu,, sarı görünüme sahip bulgurlar için boyalı olma ihtimaline karşı da dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.