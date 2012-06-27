Uzman tavsiyesi!

Shell AutoGas'la iÃ§iniz her zaman rahat. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Shell AutoGas; size her dolumda aynÄ± yÃ¼ksek kaliteyi sunar, Ã§ift filtreden geÃ§irilerek aracÄ±nÄ±za temiz olarak doldurulur.

DÃ¼zenli bakÄ±mÄ± yapÄ±lan istasyonlarda size teslim edilir, dolumu eÄŸitimli ve tecrÃ¼beli Ã¶n saha Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilir. Benzinli araÃ§lara gÃ¶re daha ekonomik olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda Ã§evre dostu bir yakÄ±ttÄ±r.