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Uzman tavsiyesi!

27.06.2012 - 08:46 | Son GÃ¼ncelleme:

Shell AutoGas ile kalite ve uzmanlÄ±k yol boyunca yanÄ±nÄ±zda .

Shell AutoGas'la iÃ§iniz her zaman rahat. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Shell AutoGas; size her dolumda aynÄ± yÃ¼ksek kaliteyi sunar, Ã§ift filtreden geÃ§irilerek aracÄ±nÄ±za temiz olarak doldurulur. /images/100/0x0/55ea6794f018fbb8f87db8f1

DÃ¼zenli bakÄ±mÄ± yapÄ±lan istasyonlarda size teslim edilir, dolumu eÄŸitimli ve tecrÃ¼beli Ã¶n saha Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilir. Benzinli araÃ§lara gÃ¶re daha ekonomik olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda Ã§evre dostu bir yakÄ±ttÄ±r.

Siz de deponuzu Shell AutoGas'la doldurun, gÃ¼venle yol alÄ±n.Â
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