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    Uzman onbaşı şehit oldu

    DHA
    24.10.2017 - 22:19 | Son Güncelleme:

    DİYARBAKIR’ın Yenişehir ilçesindeki evinden önceki sabah çıkarken uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan Uzman Onbaşı Bilal Dicle, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

    Şehit Dicle, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Bilal Dicle’nin şehit olduğunu Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrindeki Bilal Dicle, pazartesi günü saat 07.00 sıralarında mesaiye gitmek üzere evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Dicle, hastanedeki tüm çabalara rağmen dün saat 15.30 sıralarında şehit oldu. Olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Etiketler: gazetehaberleri
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