Uzman onbaşı şehit oldu

Şehit Dicle, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Bilal Dicle’nin şehit olduğunu Diyarbakır Valiliği yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrindeki Bilal Dicle, pazartesi günü saat 07.00 sıralarında mesaiye gitmek üzere evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Dicle, hastanedeki tüm çabalara rağmen dün saat 15.30 sıralarında şehit oldu. Olayın fail ya da faillerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.