Uzman doktor evinde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Batman’da sabah saatlerinde işe gitmeyen Bölge Devlet Hastanesi'nde görevli Kalp Damar Uzmanı Dr. Engin Karakuş’tan (39) haber alamayan hastanede çalışan arkadaşları evine gitti. Tilmerç TOKİ mevkisindeki evine giren arkadaşları, Karakuş’un cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Karakuş’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede Karakuş’un parçalanan cep telefonunun ve üzerinde “Bıktım baş ağrılarından” yazan bir notun bulunduğu belirtildi. Evli ve bir çocuk babası olan Karakuş’un eşinin de İzmir'de aile hekimi olarak görev yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.