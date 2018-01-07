Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Uzman çavuşun aracında ele geçirildi

    Uzman çavuşun aracında ele geçirildi

    İHA
    07.01.2018 - 14:30 | Son Güncelleme:

    Erzurum’u Oltu ilçesinde aralarında 1 uzman çavuşunda bulunduğu toplam 5 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak, gözaltına alındı.

    Oltu’da güvenlik güçlerinin dün gece saatlerinde yaptığı çalışmada, Göle Jandarma Asayiş Komutanlığına görevli Oltu nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Y.E.Y. isimli şahsa ait araç yapılan takip sonucu Subatik yol ayrımında durduruldu.

    Araç içerisinde paket halinde ve aracın tavan döşeme içinde zula tabir edilen bölgede ve şahısların araçtan atmış oldukları paket içerisinde 145 gr esrar maddesi ele geçirildi.

    Olayla ilgili Y.E.Y, A.K, M.Y, S.D, O.Ö isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Geceyi nezarethanede geçiren şahıslar işlemlerinin akabinde mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecek.

    Etiketler: Erzurum , uyuşturucu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri