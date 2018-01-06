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    Uzman çavuşa sokak ortasında silahlı saldırı... Kendisini vuranın ismini verdi

    İHA
    06.01.2018 - 07:09 | Son Güncelleme:

    Hakkari’den memleketi Kastamonu’ya izne gelen uzman çavuş, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda uzman çavuş ağır yaralandı.

    Edinilen bilgiye göre, Hakkari’de uzman çavuş olarak görev yapan U.K. (26), memleketi Kastamonu’ya izne geldi. Gece geç saatlerde yol kenarından yürüyen Uzm. Çvş. U.K, İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. U.K, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince U.K, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan U.K, olay yerine gelen polis ekiplerine ve 112 Acil Sağlık ekiplerine kendisini vuran şahsın İ.K. olduğunu söyledi.

    Uzman çavuşa sokak ortasında silahlı saldırı... Kendisini vuranın ismini verdiBunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, araç ile kaçtığı tahmin edilen ve uzman çavuş tarafından ismi verilen İ.K.’yi arama çalışmalarına başladı.
    Öte yandan silahlı saldırı nedeniyle o esnada yoldan geçen S.A. idaresindeki otomobilin camları kırıldı. Sağ yan dikiz aynasından kurşun girdiği ve camı kırıldığı belirlenen otomobil, olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra güvenli bir yere aracını park ederek polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    Uzman çavuşa sokak ortasında silahlı saldırı... Kendisini vuranın ismini verdiAyrıca silahlı saldırı nedeniyle saldırının olduğu bölgede yolun kenarında park halinde duran iki otomobilde de hasar oluştu. Silahlı saldırı sonrası incelemelerde bulunan Olay Yeri İnceleme ekipleri, çevrede çok sayıda boş kovan buldu.

    Silahlı saldırı sonrasında ağır yaralanan U.K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve vücuduna isabet eden kurşunların çıkarılması için ameliyata alındığı belirtildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürerken emniyet güçleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların kimliğini belirlemeye çalışıyor aynı zamanda uzman çavuş tarafından ismi verilen şahsıda bulmaya çalışıyor.
    Uzman çavuşa sokak ortasında silahlı saldırı... Kendisini vuranın ismini verdi

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