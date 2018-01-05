Uzlaştırmacıların 2018 yılında alacağı ücret ne kadar olacak?

Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında tespit edilecek

Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği durumlarda uzlaştırma ücreti ödemesi, bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak yapılacak.

Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü halinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makul süre içinde uzlaştırmadan sorumlu cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenecek.

Uzlaştırmacının zorunlu yol giderleri dahil olmak üzere yaptığı masraflar, tarifenin ilgili maddesinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde ayrıca karşılanacak.

Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan tarife esas alınacak.

Tarifeye göre ödenecek uzlaştırmacı ücretleri şöyle:

- Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde, 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 342-456 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 456-570 lira, 6-10 kişinin uzlaştırılması durumunda 570-684 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 684-798 lira.

- Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde 114-171 lira, 2-3 kişinin taraf olması durumunda 171-228 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 228-285 lira, 6-10 kişinin taraf olması durumunda 285-342 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 342-399 lira.