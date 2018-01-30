Uzlaştırmacı sınav başvurusu nasıl yapılır?

Uzlaştırmacı başvurusu için süreç devam ediyor. Davaların mahkemeleri meşgul etmeden çözülmesine olanak sağlanağı yeni sistemde, uzlaştırmacı sınavı ile başvurular alınacak. Peki, uzlaştırmacı sınav başvurusu nasıl yapılacak? İşte, birçok kişinin merak ettiği konunun detayları

UZLAŞTIRMACI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sistem iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama, Kayıt Ol linki ile başvuru sisteminde kendinize ait bir hesabın oluşturulduğu bölümdür. Bu aşama kılavuzda “2. Yeni Üyelik Giriş İşlemleri” linkinde açıklanmıştır.

İkinci aşama, birinci aşamada oluşturulan hesap ile sisteme giriş yapılıp sınav başvurusunun gerçekleştirildiği bölümdür. İkinci aşama için izlemeniz gereken adımlar “3. Başvuru İşlemleri” linkinde açıklanmıştır. Başvurunuzun geçerli olabilmesi için tüm adımları tamamlamanız gerekmektedir.

https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr adresine daha önceden girerek hesap oluşturan adaylar (1. Aşamayı Tamamlayanlar), sahip oldukları şifreleri ile sisteme giriş yaparak doğrudan başvuru sürecini tamamlayabilirler. Daha önceden sistem üzerinde hesap oluşturup şifresini hatırlamayan adaylar “4.Şifremi Unuttum” linkinden sisteme kayıt olduğu e-posta adresine yeni şifre talebinde bulunabilirler.

Sisteme daha önceden kayıt olmamış adayların Kayıt Ol butonuna basarak öncelikle sisteme kayıt olmaları gerekmektedir.

Kayıt olma işlemi 2 aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada kayıt isteği bulunma, ikinci aşama ise kişisel bilgilerin girilerek kayıt işleminin tamamlanmasıdır.

Kayıt Ol butonuna bastığınızda yandaki resimde görülen panel açılacaktır. Panelden 11 haneli T.C. Kimlik / Yabancı Uyruk (Y.U.) numaranızı ve aktif olarak kullandığınız bir e-posta adresinizi girmeniz istenecektir.

T.C. Kimlik / Yabancı Uyruk (Y.U.) numarasına sahip olan adaylar; (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayıp Nüfus ve Vatandaşlık İşleriGenel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden “9” ile başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasına sahip olanlar) ekranda

T.C. Kimlik / Yabancı Uyruk (Y.U.) numarasını ve e-posta adresini yazarak “Kayıt İşlemini Başlat” butonuna basarak kayıt işlemini başlatabilirler.

Doldurulması gereken formları tamamladıktan sonra kayıt işlemi sırasında kullandığınız e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek Giriş Yap butonuna basınız.

Başvuru sayfasına giriş yaptığınızda Başvurular, Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Askerlik Bilgileri, Şifre Güncelleme linkleri listelenmektedir. Başvuru yapabilmeniz öncelikle Kimlik Bilgileri linkinden fotoğraf yüklemesi yapmanız ve İletişim Bilgileri linkinden iletişim adresinizi girmeniz gerekmektedir. Eğitim Bilgileri ve Askerlik Bilgileri linklerinde yer alan bilgilerin doldurulması zorunlu değildir.

Sisteme giriş yaptığınızda başvuru süreci aktif olan sınavlar Başvuruya açık sınavlar / Programlar linkinin altında listelenmektedir. Sınav seçimi yaparak Başvuru Yap butonuna

basınız.

Başvuru sayfasının ilk adımında başvuru yaptığınız sınav seçimini yapmanız istenmektedir. Sınav seçimi yapınız ve Sonraki butonuna tıklayarak sonraki adıma geçiniz.

2. Adım

Kişisel bilgilerinizin gösterildiği bölümdür. Bilgilerinizde bir hata varsa Kimlik Bilgilerini Güncelle butonuna basarak bilgilerinizi güncelleyiniz. Bilgilerinizde bir değişiklik yoksa sonraki butonu ile bir sonraki aşamaya geçiniz.

3. Adım

İletişim bilgilerinizin gösterildiği bölümdür. Bilgilerinizde bir hata varsa İletişim Bilgilerimi Güncelle butonuna basarak bilgilerinizi güncelleyiniz. Bilgilerinizde bir değişiklik yoksa sonraki butonu ile bir sonraki aşamaya geçiniz.

4. Adım

Sınav merkezi seçim panelidir. Sınava girmek istediğiniz sınav merkezini seçip sonraki adıma geçiniz

5. Özet

Bu adımında başvuru aşamasında girdiğiniz tüm bilgiler özet şeklinde listelenmektedir. Tüm bilgilerinizi tekrar kontrol ediniz. Bilgileriniz doğru ise sayfanın altında yer alan BAŞVURUYU KAYDET butonuna basarak başvuru sürecinde girdiğiniz bilgileri onaylayınız.

6. Adım (Ödeme)

Online Ödeme Yap butonuna bastığınızda ödeme sayfası açılacaktır. Açılan sayfadan Kredi/Banka Kartınız ile sınav başvuru ücreti ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sınav başvuru ücreti başarıyla ödendiğinde, başvuru süreci tamamlanmış olmaktadır. Bu durumda aşağıdaki resimde görüldüğü aday bilgileri sayfası üzerinde “Başvuru İşleminiz Başarıyla Tamamlanmıştır” şeklinde bir uyarı yer alacaktır.