Uzlaşma bekleyen 11 konu daha var

ALMANYA’da koalisyon görüşmeleri son düzlüğe girdi. Koalisyon kurmak için üç haftayı aşkın süredir görüşen CDU/CSU, FDP ve Yeşiller, perşembe gününe kadar uzlaşma arayışını sürdürecek. Dört parti şimdiye kadar sadece beş konuda uzlaşma sağladı. 11 konuda ise partiler kendi pozisyonlarından taviz vermedikleri için bir ilerleme sağlanamıyor.

Yeşiller ve FDP uzlaşma konusunda CDU/CSU’ya baskı yaparken, pazar akşamı liderlerin bir araya geldiği yedi saatlik görüşmeden sonra hükümet kurma yolunda umutlar arttı.

Başbakan CDU Genel Başkanı Angela Merkel, uzlaşma sağlamak için çok çalışılması gerektiğini belirterek “Görüşmelerin üçüncü etabına geldik. Bu etapta somut bilgi toplamak gerekir. Şimdi uzlaşma için çok çalışmalıyız” diyerek kendi partisinin uzlaşmacı davranacağının sinyalini verdi.

‘BİR SAAT BİLE UZATILAMAZ’

Partisi içinde büyük eleştirilere hedef olan ve istifası istenen CSU lideri Horst Seehodfer, uzlaşma için perşembe gününe kadar süre kaldığını ve bu sürenin bir saat bile uzatılmayacağını belirtti.

Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt, belli konularda uzlaşmacı olduklarını ancak kendileri için önemli olan bazı konularda diğer partilerden taviz beklediklerini kaydetti.

FDP lideri Christian Lindner, CDU/CSU’nun daha uzlaşmacı tavır içinde olmalarını beklediklerini belirtti.

BEŞ KONUDA ANLAŞTILAR

Dört parti şimdiye kadar, göç yasası, Paris İklim Anlaşması, Dayanışma Vergisi’nin kaldırılması, vergi indirimi ve federal ile eyaletlerin eğitim konusunda daha fazla işbirliği yapması konusunda uzlaştı. Ancak, mülteci kabulünde üst sınır getirilmesi, servet vergisi, maden ocaklarında üretimin durdurulması, dizel araçlarının üretimi, emeklilik, evlilere vergi avantajı, euronun yaygınlaşması, kamuya ait alanların güvenlik kameralarıyla kontrolü, kişisel bilgilerin toplanması ve NATO politikaları konularında ise uzlaşma sağlanamadı. Birinin evet ediğine diğeri ayak diriyor. Şimdi dört partinin uzmanları 16 Kasım’a kadar bu konularda uzlaşma sağlamak için masaya oturacak.