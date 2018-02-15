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    Üzerine reklam panosu devrilen Muhammet, yaşama tutunamadı

    Tolga YANIK/KONYA (DHA)
    15.02.2018 - 13:38 | Son Güncelleme:

    KONYA’da sokakta yürürken üzerine reklam panosu devrilen ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhammet Karabakan (5), 16 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Reklam panosunu kaldırıma bırakanlar henüz ortaya çıkmazken, ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

    Olay, geçen 30 Ocak Salı günü saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Şamdancı Cevri Sokak’ta meydana geldi. MuhammetÿKarabakan, ikiz kardeşi Ömer Faruk, ağabeyi İsmail (12), ablası Zeynep (10) ve annesi Sakine Karabakan ile markete gittikleri sırada kaldırımda atılı vaziyette bulunan reklam panosu devrildi. Yaklaşık 500 kilo ağırlığında olduğu ileri sürülen panonun altında kalan Muhammet, çevredekiler tarafından kurtarıldı.

    YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

    Ağır yaralanan Muhammet, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilip yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Minik Muhammet, yoğun bakım ünitesinde 16 gün süren yaşam mücadelesini bugün sabah saatlerinde yitirdi.

    REKLAM PANOSU OTO GALERİYE AİTMİŞ

    Yaşanan olayın ardından tabela olay yerinden kaldırıldı. Ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Kaldırıma atıl vaziyette bırakılan reklam panosunun yakındaki bir oto galeriye ait olduğunu saptadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Taha Süleyman B., ifadesinde reklam panosunun belediye ekipleri tarafından sökülüp yere bırakıldığını ileri sürdü. Taha Süleyman B., taksirle yaralama’ suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

    Üzerine reklam panosu devrilen Muhammet, yaşama tutunamadıBELEDİYE: FİRMA SÖKTÜ

    Konya Büyükşehir Belediyesi, tabelanın firma tarafından söküldüğünü açıkladı. Tabelanın bulunduğu Karatay Belediyesi yetkilileri de tabelanın firmaya ait olduğunu ve firma tarafından söküldüğü belirtti.

    Ailenin avukatı Esin Yıldırım, sorumluların hala bulunmadığını belirterek, ”Olayın ardından sorumluların bulunup, cezalandırılması için şikayette bulunduk. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma sürüyor. Ancak sorumlular halen bulunmadı. Bu olayda, ihmal sonucu küçük bir çocuk yaşamını kaybetti. Aile perişan durumda. Bu bir cinayettir. Sorumluların en kısa sürede bulunup cezalandırılmasını bekliyoruz” dedi.

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    Etiketler: Konya , reklam panosu , Muhammet Karabakan , son dakika
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