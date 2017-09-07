Üzerine duvar devrildi

Apartman sakinleri tarafından yoğun olarak kullanılan bina girişinde, inşaat işçileriyle sohbete koyulan 2 çocuk babası İsmail Doğan’ın üzerine duvar yıkıldı. Binanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan bu anlarda molozların altında kalarak kanlar içinde yere yığılan 45 yaşındaki Doğan, apar topar hastaneye kaldırıldı. Başından ve omzundan yaralanan İsmail Doğan’ın kafasına 80 dikiş atıldı. Doğan, 5 gün iş göremez raporu aldı. İsmail Doğan hastanedeki işlemlerin ardından Göztepe Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi oldu.

ÖNLEM ALMADILAR

Doğan karakolda verdiği ifadesinde üzerine yıkılan duvar için, “Bizim apartmana ait duvar inşaat çalışması yüzünden geçtiğimiz günlerde zarar görmüştü. Duvar yıkılarak yenisi yapılacaktı. Olayın yaşandığı anda restorana malzeme alıyordum. İşim bittikten sonra da inşaat çalışması devam etti. İnşaat alanında kepçelerin çalıştığı zıt yönde güvenlik önlemleri alınmaya başlanmıştı. Ancak restoran binasının olduğu tarafta herhangi bir önlem alınmadı” dedi.