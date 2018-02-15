Üzerinden roketler geçen köyün çiçek çocukları

Köyü Suriye’den zeytinlikler ve ‘Afrin Nehri’ ayırıyor. ‘Davutpaşa Höyük’ünden bakıldığında yükselen dumanları görebiliyorsunuz. Cinderes yakından izleniyor. Tank ve top sesleri artık hayatın bir rutini haline gelmiş. Askeri sevkıyâtlar da öyle... Köy, bu tepenin altında olduğundan Reyhanlı’ya atılan roketlerin altında kalıyor. Köylülerden Ahmet Şanverdi, “Reyhanlı’ya 60 roket atıldı. Hızlı bir motosikletin sizi sollaması gibi bir sesle üzerimizden geçiyorlar” diye anlatıyor. Davutpaşa Höyük’ü şimdilerde dev bir Türk bayrağı süslüyor. Bu bayrak, çoban Bekir Şanverdi ve köyün çocuklarının eseri... Şanverdi’nin girişimiyle köyün çocukları yarıyıl tatillerinde höyüğe taşlardan dev bir Türk bayrağı yerleştirdi. Bu sürece yardım edenlerden biri sekiz yaşındaki Cihat Şanverdi. Şanverdi, “15 gün çalıştık. Traktörle taşları yukarı götürdük. Dizdik, süpürdük, yıkadık, boyadık. Ülkemizi çok seviyoruz” diyor.

BAĞIŞ YAPIN

Mehmetçik Vakfı’na, ‘www.mehmetcik.org.tr’ adresinden kredi kartlarıyla veya anlaşmalı banka şubelerine giderek özel ekranlar aracılığıyla bağış yapılabiliyor.

SMS ile de vakfa bağış yapılabiliyor. SMS ile bağışta bulunabilmek için tüm cep telefonu operatörlerinin faturalı hatlarından 2582’ye ‘MEHMETÇİK’ yazıp kısa mesaj gönderilmesi yeterli oluyor.

TSK Dayanışma Vakfı’na banka yoluyla bağış yapmak isteyenler İş, Ziraat, Vakıflar, Halk, Garanti, Yapı Kredi, AK, TEB, ING, Finans, Denizbank ve Fiba bankaları üzerinden, vakfın internet sitesinde belirtilen şube ve İBAN numaraları ile işlem yapabiliyorlar.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’na bağış yapmak için ise vakfın internet sitesi üzerinden belirtilen şube ve İBAN numaraları ile İş, AK, Ziraat, Vakıf, Halk, Garanti bankalarına müracaat edilebilir.