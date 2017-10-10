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    Üzerindeki patlayıcı infilak eden terörist öldü

    DHA
    10.10.2017 - 00:25 | Son Güncelleme:

    Muğla Köyceğiz’de 5 PKK’lı teröristin ölü ele geçirildiği operasyon sırasında kaçan 2 teröristten 1’i, saklandığı portakal bahçesinde üzerindeki patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü. 

    6 Ekim’de 5 teröristin ölü ele geçirildiği çatışma sonrası kaçan 2 teröristi arama çalışmaları sürerken, dün saat 12.00 sıralarında, Toparlar Mahallesi Çayiçi Mevkisi’ndeki portakal bahçesinde patlama meydana geldi. Mahalle sakinleri portakal bahçesinde kanlar içerisindeki erkek cesediyle karşılaştı. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Cesedin kaçan 2 PKK’lıdan 1’ine ait olduğu belirtildi. 

    Etiketler: Muğla , Patlama , gazetehaberleri
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