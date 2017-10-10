Üzerindeki patlayıcı infilak eden terörist öldü

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
6 Ekim’de 5 teröristin ölü ele geçirildiği çatışma sonrası kaçan 2 teröristi arama çalışmaları sürerken, dün saat 12.00 sıralarında, Toparlar Mahallesi Çayiçi Mevkisi’ndeki portakal bahçesinde patlama meydana geldi. Mahalle sakinleri portakal bahçesinde kanlar içerisindeki erkek cesediyle karşılaştı. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Cesedin kaçan 2 PKK’lıdan 1’ine ait olduğu belirtildi.