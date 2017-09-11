Üzerindeki kan temizlensin diye nehre atmış

İLK duruşmasını çok sayıda vatandaşın bir süre kuyrukta bekledikten sonra izleyebildiği Maria L. cinayeti davasında ikinci duruşma görüldü. 19 yaşındaki tıp öğrencisi Maria L.’nin katil zanlısı Afgan kökenli mülteci Hüseyin K., suçunu itiraf etti. Hüseyin K., ikinci kez çıktığı hakim karşısında genç kıza nasıl cinsel saldırıda bulunduğunu ve neden nehre attığını da anlattı.

Hakim ve savcının sorularını yanıtlayan sanık, Maria’nın ailesinden de özür diledi. Hüseyin K., Maria’nın ailesinin acısını iyi anladığını, çünkü babasının da Afganistan’da Taliban tarafından öldürüldüğünde kendisinin de büyük acı çektiğini söyledi. Hüseyin K., o gece yaşananları şöyle anlattı.

'AĞZINI ATKIYLA KAPATTIM'

“Bardan çıkmış yürüyordum. İçki içmiştim. Uyuşturucu da almıştım. Diskoteğe gitmek istedim beni almadılar. Özel güvenlik beni yere yatırdı. Eve dönmek için yola koyulmuştum. Uzaktan bisikletle bir kişinin geldiğini gördüm. Yanımdan geçerken tekme attım. Yere düşünce bağırdı. Yardım istedi. Ağzını atkısıyla kapattım ve sıktım. Bir dakika sonra hareketsiz kaldı. O sırada fark ettim ki, güzel bir kızmış. Kendi kendime ‘Bununla seks yap’ dedim. Ancak başaramadım. Çünkü ereksiyon olamadım. Elimle cinsel saldırıda bulundum. Genç kız beni tırmaladı ve kanım üzerine sıçradı. Üzerindeki kanımın yıkanıp temizlenmesi için onu nehre attım. Ondan sonra da elimde yarım kalan esrarı içip evime gittim. Yaşananları da kimseye anlatmadım.”





45 TANIK DİNLENECEK

Hüseyin K.’nın yargılandığı davada 16 duruşma daha görülecek. Mahkeme, 45 tanığı dinleyecek. 10 kadar da bilirkişinin görüşüne başvuracak. Davanın aralık ayında sonuçlanması bekleniyor. Hüseyin K., Kasım 2015’te geldiği Almanya’dan siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Geçen yıl ekim ayında tıp öğrencisi 19 yaşındaki Maria L.’yi önce şiddet uygulayıp ardından cinsel saldırıda bulunduktan öldürmüştü. Caninin nehre attığı Maria L.’nin cesedi, günler sonra nehirden çıkarılmıştı.