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    Hürriyet>Teknoloji>'Uzaylılar mesaj gönderirse cevap vermeyin'

    'Uzaylılar mesaj gönderirse cevap vermeyin'

    Hürriyet Haber
    26 Temmuz 2017 - 14:24Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 05:48

    "Stephen Hawking'in Favori Yerleri" (Stephen Hawking's Favorite Places) isimli yeni bir belgeselden alınan açıklamalarında dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking, uzaydaki Dünya dışı yaşamla ilgili korkutan ifadeler kullandı. Hawking, uzaylıların dünyaya mesaj göndermesi durumunda buna cevap verilmemesi gerektiğini söyledi.

    Gliese 832c isimli gezegendeki yaşam ihtimalinden bahseden Hawking, 'Bir gün böyle bir yerden sinyaller almaya başlayabiliriz' şeklinde konuştu. 
    Ünlü astrofizikçi, böyle bir durumda Dünya'nın cevap vermesinin 'çok akıllıca olmayacağı' görüşünde.

    Hawking, daha gelişmiş bir uygarlıkla tanışmayı Amerikan yerlilerinin Batı medeniyetiyle karşılaşması ile kıyasladı ve 'sonucun iyi olmayacağı' yorumunda bulundu. 

    Hawking, uzayda seyahat edecek kadar gelişmiş bir uygarlığın Dünya'ya geliş amacının 'barışçıl' olmayacağının da altını çiziyor.

    Hawking, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir konferansta, önümüzdeki 10 yıl içinde Mars'a gidilmesinin, 30 yıl içinde de Ay'a bir uzay üssü kurulmasının hedeflenmesi çağrısını da yaptı.

     

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    Etiketler: uzaylılar , Stephen Hawking , uzay
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