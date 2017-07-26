'Uzaylılar mesaj gönderirse cevap vermeyin'

Gliese 832c isimli gezegendeki yaşam ihtimalinden bahseden Hawking, 'Bir gün böyle bir yerden sinyaller almaya başlayabiliriz' şeklinde konuştu.

Ünlü astrofizikçi, böyle bir durumda Dünya'nın cevap vermesinin 'çok akıllıca olmayacağı' görüşünde.

Hawking, daha gelişmiş bir uygarlıkla tanışmayı Amerikan yerlilerinin Batı medeniyetiyle karşılaşması ile kıyasladı ve 'sonucun iyi olmayacağı' yorumunda bulundu.

Hawking, uzayda seyahat edecek kadar gelişmiş bir uygarlığın Dünya'ya geliş amacının 'barışçıl' olmayacağının da altını çiziyor.

Hawking, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir konferansta, önümüzdeki 10 yıl içinde Mars'a gidilmesinin, 30 yıl içinde de Ay'a bir uzay üssü kurulmasının hedeflenmesi çağrısını da yaptı.

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