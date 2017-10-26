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    Uzayın ‘obur yıldızı’ Kronos

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 21:58 | Son Güncelleme:

    UZAY bilimcileri, kendi sistemindeki 15 gezegeni yutan bir yıldız keşfetti.

    Dünyadan 350 ışık yılı uzaklıktaki Kronos ile ‘ikizi’ Krios’un 4 milyar yaşında oldukları tahmin ediliyor. Kronos ve Krios gibi ikiz yıldızlar tek yumurta ikizlerine benzetiliyor ve iki yıldızın merkezinde şekillenen bir gezegen sistemi bulunuyor.

    Etiketler: gazetehaberleri
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