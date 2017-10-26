Uzayın ‘obur yıldızı’ Kronos

Dünyadan 350 ışık yılı uzaklıktaki Kronos ile ‘ikizi’ Krios’un 4 milyar yaşında oldukları tahmin ediliyor. Kronos ve Krios gibi ikiz yıldızlar tek yumurta ikizlerine benzetiliyor ve iki yıldızın merkezinde şekillenen bir gezegen sistemi bulunuyor.