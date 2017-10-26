Uzayın ‘obur yıldızı’ Kronos

Dünyadan 350 ışık yılı uzaklıktaki Kronos ile ‘ikizi’ Krios’un 4 milyar yaşında oldukları tahmin ediliyor. Kronos ve Krios gibi ikiz yıldızlar tek yumurta ikizlerine benzetiliyor ve iki yıldızın merkezinde şekillenen bir gezegen sistemi bulunuyor.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.