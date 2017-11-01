"Uzaydan yeryüzüne baktığımda anneme bakıyor gibi hissettim"

Türksat AŞ’nin davetlisi olarak Yük Sempozyumu’na katılmak üzere Ankara’ya gelen Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşçı pilot olarak görev yaptığını belirterek, Sovyetler Birliği ile Suriye arasındaki iş birliği kapsamında 4 Rus kozmonot ile uzaya giden ilk Suriyeli astronot olduğunu söyledi.



Savaşçı pilotların uzay çalışmalarına daha kolay uyum sağlaması dolayısıyla kendisinin tercih edildiğini anlatan Faris, yaklaşık iki yıl süren bedensel ve psikolojik eğitimin ardından 35 yaşındayken uzaya gittiğini bildirdi.



Uzayı, "mucize" olarak tanımlayan Faris, uzayda tıbbi, fiziksel, kimyasal, madenler, su ve hava kirliliği ile çekim kuvvetine ilişkin birçok deney ve araştırma yaptığını kaydetti.



Uzaya yolculuğun çok farklı ve güzel bir deneyim olduğunu dile getiren Faris, "Uzaydaki en güzel şey yerküre. Uzaydan yeryüzüne ilk baktığımda anneme bakıyor gibi hissettim. Yerküre bizim annemiz ama birçok insan yerküreye yani annesine zarar vermek istiyor. Uzaya çıktığımızda yer çekiminin etkisi olmadığı için fiziksel olarak değişime uğruyoruz yani beynimize daha çok kan gittiği için yüzümüz şişiyor, başımız ağrıyor." diye konuştu.



Normal insanların bir kere, astronotların ise iki kere doğduğunu ifade eden Faris, 8 gün kaldığı uzayda, 28 bin kilometre hızla uçtuğunu belirtti.







"Tekrar gitmeyi çok istiyorum"



Uzaya tekrar gitmeyi çok istediğini vurgulayan Faris, "Ama Türk astronotlarla uzaydaki Türk istasyonuna gitmek istiyorum." dedi.



Faris, Suriye'deki durum nedeniyle 5 yıldır İstanbul’da yaşadığını ifade ederek, bir üniversitede ders verdiğini ve sempozyumlara katılarak, uzaya ilişkin deneyimlerini paylaştığını söyledi.



Şimdi ve gelecekteki bilimin uzaya bağlı olduğunu bildiren Faris, "Uzayda bir bacağınız varsa yerde de bir bacağınız var demektir. Uzaydaki bilim, yerküreyi kontrol etmektedir. Devlet politikası olarak çocukları ve gençleri uzay çalışmalarına yönlendirmek ve desteklemek lazım. Şu anda maalesef uzayda yapılan çalışmaların yüzde 50-60’ı askeri amaçlı kullanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.