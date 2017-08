Uzaydan Perili Köşk’e...

Yeni sanat sezonunun açılmasına sayılı günler kala pek çok galeri ve müzeden haberler geliyor. Bunlar arasında öne çıkanlardan biri de Borusan Contemporary’nin yeni sezonda açacağı iki yeni sergi... İlki, ABD’li ünlü çağdaş sanatçı Diana Thater’ın soyu tükenmekte olan hayvanları tehdit eden kaçak avcılığa çağdaş sanat penceresinden baktığı ‘Diana Thater: Kaçak Dünya/ A Runaway World[BC1]’ adlı sergi. Beş adet video temelli yerleştirmeden oluşan serginin küratörlüğünü Borusan Contemporary Genel Sanat Direktörü Kathleen Forde ile The Mistake Room’un yöneticisi ve sanat direktörü Cesar Garcia yapıyor. Diğer sergi ise Dr. Necmi Sönmez’in hazırladığı, Oktay Rifat’tan aldığı ilhamla çağdaş sanatın farklı deneylerini bir araya getirecek yeni koleksiyon sergisi ‘Ağaç, Gölge, Deniz, Ay’. Her iki sergi de 16 Eylül’de açılacak. Ayrıca, sergilere ek olarak, 16 Eylül itibariyle Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na yeni katılan iki önemli eser de gösterilecek.



ZIMOUN’DAN ARMAĞAN

Borusan Contemporary’nin de içinde bulunduğu Perili Köşk’ün dış mekân alanlarında sergilenecek bu iki yapıttan ilki, mekâna özgü ses heykelleriyle tanınan Zimoun’un 2016 tarihli ‘317 özel üretim dc motoru, kese kâğıdı, konteyner’ isimli işi. Sanatçının bu eseri daha önce İsviçre’de düzenlenen dünyanın en büyük sanat organizasyonlarından Art Basel’de sergilenmişti. Zimoun bu eserinde metal bir sanayi konteynerinin içine ‘nefes alıp veren’, bu sebeple de yaşayan organizmalara benzettiği kese kâğıtlarından ses heykelleri yerleştirmiş. Sanayi mekânlarını farklı amaçlarla kullanmayı seven sanatçı, kese kâğıdı gibi doğa dostu bir materyali kullanarak ürettiği ses heykelleriyle yaşamı simgeliyor. Bir yandan da metalara yüklenen anlamların sıradanlığını kırarak izleyiciyi kendisini çevreleyen dünyaya farklı bir gözle bakmaya çağırıyor.





AY’A YOLCULUK

Zimoun’un Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’na armağanı olan eser, üretildiği İsviçre’den sıradan bir konteyner gibi kamyon aracılığıyla İstanbul’a nakledilip, vinç marifetiyle Perili Köşk’ün terasına yerleştirilecek. İzleyici, yapıtı konteynerin içine girerek ‘deneyimleyecek’.

Koleksiyona katılan ve yine 16 Eylül itibariyle görülebilecek bir diğer eser ise 2014’te yine Borusan Contemporary’de ‘Megaplex Üçlemesi’ni izlediğimiz ünlü İtalyan sanatçı Marco Brambilla imzalı ‘Ay Atlası’. Sanatçının müzenin siparişi üzerine ürettiği yapıt, Fransız video sanatçısı Thiery Dreyfuss’un 2013’ten beri 13 adet projeksiyonla Perili Köşk’ün dış yüzeyine yansıtılan ‘Our Dreams Remain Our Dreams’ adlı eserinin yerini alacak.

Borusan Contemporary Direktörü Yağız Zaimoğlu, “Borusan Comtemporary için müzenin de içinde bulunduğu Perili Köşk’ün karakteristik yapısından faydalanarak mekâna özgü işler sergilemenin önemli olduğunu” söylüyor. Brambilla’nın binanın dış yapısına uygun olarak ürettiği ‘Ay Atlası’, sanatçının 2015’te Times Square’de sergilenen ‘Apollo XVIII’ adlı işi gibi uzay araştırmaları üzerine. Sanatçı bu işinde NASA’nın 1960’ların başında keşif için Ay’a gönderdiği insansız araştırma uydularının çektiği ay yüzeyi fotoğraflarını kullanıyor. NASA’nın arşivlenmemiş fotoğraflarını dijital ortama aktarma imkânı bulan Brambilla, bu analog görüntüleri birleştirerek, yüzlerce görselden oluşan panoramik fotoğraflar sunuyor izleyiciye. Bir diğer tabirle, bugünün teknolojisiyle 60’lara uzanacağımız bir serüven...