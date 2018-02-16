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    Uzayda yolculuk yapan Tesla'yı canlı izleyin!

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 09:12 | Son Güncelleme:

    SpaceX'in geçtiğimiz günlerde Falcon Heavy'i ile uzaya gönderdiği Tesla Roadster'ın nerede olduğu bilgisi yalnızca Elon Musk tarafından paylaşılıyordu. Ama bunu siz de anlık olarak görebilirsiniz. Nasıl mı?

    Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX, geçtiğimiz günlerde Falcon Heavy'ye, yine Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın Roadster'ı yerleştirilerek uzaya gönderilmişti. Ayrıca, Tesla Roadster''ın radyosunda David Bowie'nin "Space Oddity" isimli şarkısı çalıyor. 

    Uzayda yolculuk yapan Teslayı canlı izleyin

    Falcon Heavy'nin fırlatıldığı anda bir sorun yaşandı ancak, Tesla Roadster, halen daha uzayda süzülmeye devam ediyor. Aracın, uzayda hangi konumda olduğu yani durumu hakkında bilgiyi sürekli CEO Elon Musk veriyordu. Aracın gidişatını siz de anlık olarak görebilirsiniz. Yapmanız gereken "www.whereisroadster.com" sitesine ulaşmak. Böylelikle, siz de Tesla Roadster'ın nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.

    Etiketler: Görüntü
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