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    GTA 5 için uzay modu geliyor!

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 09:39Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 09:46

    Günümüz popüler oyunlarında uzayda geçen bir çok oyun gördük. Bu sefer uzaya çıkan oyun GTA 5.

    Yeni yapılan Grand Theft Space isimli bir mod sayesinde artık GTA 5 te uzaya çıkmak mümkün. Kullanıcıları heyecanlandıran bu modun tanıtım videosu yayımlandı. Geniş bir mod ekibi tarafından düzenlenen bu mod henüz kullanıma sunulmadı. Grand Theft Space isimli bu modun çıkış tarihi ise henüz belli değil.

    Kullanıcılara yepyeni heyecanlar sunan mod ile ilgili yapılan resmi açıklamalara göre, bir galaksi içinde uzaylılar keşfediliyor ve uzaylılar dünyaya saldırmak için yola çıkıyor. Kullanıcıların bir NASA çalışanı olarak uzaya çıkıp, uzaylılara karşı mücadele etmesi ve uzaylıların dünyaya gelmesini engellemesi bekleniyor. Yeni mod da GTA 5'te yapılabilen her şeyin uzayda da yapılabilmesi, uzay gemileri ve ay yüzeyinde seyehat edebileceğiniz araçlar bulunması öngörülüyor.

    Daha önce Battlefield, Call of Duty, Destiny ve Halo gibi oyunların uzayda geçtiği görülmüştü. Verilen yeni mod haberi kulllanıcıları şimdiden meraklandırdı.

    Etiketler: GTA 5 , oyun , teknoloji , uzay
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