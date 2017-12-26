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    Ruslar uzaya otel kuruyor!

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 13:43 | Son Güncelleme:

    Rusya uzay istasyonu için otel kurmayı planlıyor. Bu otelde kalmak isteyen kişilerin haftalık 40 milyon dolar ödemesi gerekiyor.

    Son yıllarda uzay turizmine yönelik önemli çalışmalar atılıyor. Bunlar genellikle insanları kapsül içine koyarak belirli bir katmana çıkıp geri dünyaya döndürme odaklıydı. Ama Rusya'nın uzay turizmi için başka planları var. Rus uzay kuruluşu Roscomos'un ISS'de lüks bir otel inşa etmeyi planladığı açıklandı. Otelde 1 hafta kalmak için 40 milyon dolar ödemeniz gerekiyor. Eğer uzayda yürümek isterseniz ek olarak 20 milyon dolar ödemeniz gerekiyor.

    Ruslar uzaya otel kuruyor

    Bu parayı öderseniz kozmonot eşliğinde uzay yürüyüşü yapabileceksiniz. İnsanların kalacakları kapsülde 23 cm'lik pencereler ve 4 adet uyku odası bulunacak. Şirket otelin hızlı bir şekilde inşa edebilmesi için 12 kişilik ön talep kontenjanı oluşturdu. 12 kişiden 48 milyon dolar toplanabilirse ve her yıl otelde 6 kişi bir hafta kalırsa 7 yıl içerisinde yatırım geri kazanılmış olacak. 

    Etiketler: Uzayda kalmak , Uzay oteli , Uzayda yaşamak
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