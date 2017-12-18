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Uzaya giden ilk kediyle tanışın!

Uzaya gönderilen hayvanların hikayeleri bir yandan çok ilginç diğer yandan da oldukça acıklıdır. Güzel yanı bu hayvanlarında bu keşiflerin bir parçası olmasıdır. Acıklı yanı ise bu konuda insanlar kadar istekli olmamaları ve işkenceye varan derecede zor sınavlardan geçmiş olmalarıdır. Ancak öyle ya da böyle bir çok hayvan uzay macerasının tadına baktı. Bir çoğunun da büyük büyük anıtları dikildi ve isimleri tarihe geçti. Ancak bu hayvanlar arasında bir tanesi var ki henüz bir anıtı olmasa da kalbimize ismi kazılı: Uzaya giden ilk kedi Felicette.

Doğan BURDA
18.12.2017 - 12:09 | Son Güncelleme :

  • Felicette, uzay yolculuğu konusunda Amerika ve Sovyetler Birliği’nin amansızca bir mücadele içinde olduğu yıllarda sürpriz bir şekilde bu yarışa dahil olan Fransa tarafından 1968 yılında bir kapsülün içinde uzaya gönderildi.
  • Felicette’nin içinde bulunduğu Veronique AG1 roketi tam 160 km yüksekliğe ulaştı ve dünyanın yörüngesinde 18 km seyahat ettikten sonra yeryüzüne paraşütle iniş yaptı.
  • Kedi Felicette kapsülün içinde sağ çıktı ve herkes derin bir nefes aldı.Uzaya giden ilk kediyle tanışın
  • Bu yolculuktan sonra başta Fransız basını olmak üzere tüm dünya tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Felicette’ye ‘Astrocat’ ünvanı verildi.
  • Ancak Felicette dahil bu uzay programına katılan kediler aslında çok da şanslı sayılmazlardı. Çünkü bu sokak kedileri bir çok teste tabi tutulduktan sonra uzaya gönderilmeye hak kazandılar. Bu testler yer çekiminin insan üzerindeki etkilerini ölçmek için yapılan testlerdi ve hayvanların canlarının yanması da kaçınılmazdı.Uzaya giden ilk kediyle tanışın
  • İnsanların girdiği yapay yerçekimi ortamlarına sokulan bu kedilerin beyinlerine çipler yerleştirildi ve beynin yer çekimi değişikliklerine tepkileri ölçüldü.
  • Tabii ki uzaya da bu testlere en iyi cevap veren ve soğukkanlılığını koruyan kedi seçilecekti. Bu kedi Felicette oldu.Uzaya giden ilk kediyle tanışın
  • Bu hikayede ilginç noktalardan bir diğeri; aslında asıl seçilmiş kedinin Felix isimli erkek bir kedi olduğu, ancak Felix’in uçuştan bir gece önce kaçması sonucu, ikinci seçenek olan dişi kedi Felicette’nin roketle fırlatıldığıdır.Uzaya giden ilk kediyle tanışın
  • Kendisinin uzay yolculuğu yaparak insanlığın gelişiminde büyük emeği olan diğer hayvanlar gibi anıt mezarı ya da heykeli yoktur. Ancak tüm hayvan severlerin ve kedi severlerin kalbinde özel bir köşededir.Uzaya giden ilk kediyle tanışın

 

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