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    Uzay Yolu hayranları ışınlanmaya hazır mı?

    Hürriyet Haber
    12.09.2017 - 13:48 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 13:48

    Uzay Yolu hayranlarının favori bölümlerinin listelendiği içeriğimize hoş geldiniz! Star Trek ya da bizdeki bilinen adıyla Uzay Yolu hayranlarını sevindiren yayın platformu ünlü dizinin hem dünyada hem Türkiye’de en beğenilen, yani en çok yeniden izlenen bölümlerini araştırdı.

    Star Trek: Discovery, 25 Eylül’de Netflix’te prömiyer yapacak. Bu haberle Star Trek ya da bizdeki bilinen adıyla Uzay Yolu hayranlarını sevindiren Netflix ünlü dizinin hem dünyada hem Türkiye’de en beğenilen, yani en çok yeniden izlenen bölümlerini araştırdı.

    Netflix’te Star Trek dizilerinin toplam 695 bölümü yayınlanıyor ve dünya genelinde yaklaşık 12 bin kişi 695 bölümün tamamını seyretti! Bu, seri fanatiklerinin tam 536 saat, yani 22 gün boyunca Uzay Yolu izlediği anlamına geliyor. En çok yeniden izlenen bölüm ise Star Trek: Voyager – Son Oyun, 1. & 2. Kısım (Sezon 7, Bölüm 24) oldu.

    TÜRK UZAY YOLU HAYRANLARININ SEÇİMİ

    Türkiye’deki Star Trek severlerin en çok beğendikleri bölüm de Star Trek: Voyager – Son Oyun, 1. & 2. Kısım (Sezon 7, Bölüm 24). Türklerin en çok tekrar izledikleri ikinci bölüm Star Trek: The Next Generation, Son Karakol (Sezon 1, Bölüm 4) olurken, üçüncü sırada Star Trek: The Next Generation: Milyonlarca Işık Yılı Uzaklıkta (Sezon 1, Bölüm 5) yer aldı.

    Genel olarak her dizinin ilk bölümünün, en çok seyredilen olması şaşırtıcı değil. Netflix’in araştırmasına göre Uzay Yolu dizilerinde herhangi bir sezonun ilk bölümünden sonra en çok yeniden seyredilen bölümlerin ise yeni ırkların, karakterlerin veya kaptanların tanıtıldığı bölümler olduğu görülüyor. Ayrıca zamanda yolculukların yapıldığı, uzaylıların adam kaçırdığı ve “karma” bölümler de seyircilerin en çok tekrar izledikleri arasında yer alıyor.

    Peki Netflix’te hangi Star Trek dizisi en sevilen? Verilere göre The Next Generation ve orijinal dizi daha büyük bir izleyici kitlesine sahipken, Voyager ve Deep Space Nine hayranlarının sevdikleri bölümleri daha fazla tekrar izlediği görülüyor.

    Sonuçta her seri farklı bir özelliğe sahip. Örneğin dizinin orijinalinde Klingonlar arzıendam ederken, The Next Generation, Deep Space 9 ve Voyager’ın yolunu açıyor, Voyager’de ise ilk kadın kaptan ile karşılaşıyoruz. Ve tüm Uzay Yolu serilerini barındıran Netflix sayesinde dizinin hayranları istedikleri sezonu istedikleri her an, dilediğince izleyebiliyor.

    25 Eylül’de ise Netflix 188 ülkede Star Trek: Discovery’i yayınlayacak. Yeni bir uzay gemisi, yeni bir ekip size bekliyor!

    Etiketler: netflix , Star Trek , Uzay Yolu
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