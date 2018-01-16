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    ‘Uzaktan başkanlık yolunu kapattılar’

    AA
    16.01.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:

    Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont’un kaçtığı Belçika’dan hakkında tutuklama kararı bulunan İspanya’ya dönmediği sürece eski görevine gelmesinin mümkün olmadığı bildirildi.

    KATALONYA Özerk Yönetimi Meclisi hukuk danışmanlarının raporunda, ilgili kanunlar incelendikten sonra Puigdemont’un şahsen mecliste bulunmadığı sürece yemin edemeyeceği belirtildi. 

    Böylece Puigdemont’un görüntülü bağlantıyla yemin etmesinin yolunu kapatan, hukuk danışmanlarının bağlayıcılığı bulunmayan 20 sayfalık raporunda, ayrıca eski başkanın vekalet de veremeyeceği vurgulandı.
    İspanya Başbakanı Mariano Rajoy da Puigdemont’un kaçtığı Belçika’dan bölgeyi yönetmeye çalışması durumunda merkezi hükümetin özerk yönetim üzerindeki kontrolünün süreceğini söyledi.
    “Uzaktan veya temsilciler aracılığıyla ya da başka tür bir hileyle başkan olma imkanının” bulunmadığını kaydeden Rajoy, “Birinin Brüksel’de bulunup adaletten kaçarken bölgesel hükümetin başkanlığına aday olmaya niyet etmesi saçma” dedi.

    NE ZAMAN KURULUR BELLİ DEĞİL
    Katalonya Meclisi’nin 21 Aralık seçimleri sonrası ilk oturumu 17 Ocak’ta yapılacak. Seçimi az farkla kazanan bağımsızlık yanlısı partilerin, kaçak vekillerin durumu nedeniyle hükümet kurup kuramayacağı bilinmiyor. Ayrılıkçı partiler, ‘devlete karşı isyan ve başkaldırma’, ‘ayaklanma’ ve ‘kamu malını kötüye kullanmakla’ suçlanan Puigdemont’un görüntülü bağlantı yoluyla yemin edebileceğini açıklamıştı.

    Etiketler: Carles Puigdemont
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