Uzakrota Balkanlar’a açılıyor

27 Ekim’de Belgrad’da gerçekleşecek Uzakrota Balkan Travel Summit’in konuşmacı programı da belli oldu. Balkanlardan 600 turizm profesyonelinin katılacağı zirveye, turizm konusunda etkin blogger’lar, medya dünyasından tanınmış isimler de katılım gösterecek.

Uzakrota Balkan Travel Summit ilk yılında Balkan turizmine yön veren önemli isimleri ağırlayacak. Türkiye ve Balkan turizminin dünyadaki sesi olan uluslararası ticaret örgütleri de zirvede yer alacak. İşbirliği örgütleri ve sektörel birliklerin yöneticileri, turizm sektöründen yüzlerce katılımcıya çok değerli bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Zirveye katılacak isimler arasında yer alan Sırbistan Türkiye Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Air Serbia Eski CEO’su Vladimir Ognjenoviç, Balkan turizmindeki gelişmeleri konuklarına aktaracak. Zirveye ayrıca AtlasGlobal’in Sırbistan ve Bosna Ülke Müdürü Ender Karaca, Yugoslavya Turizm Acentalar Birliği Başkanı Aleksandar Senicic, Oki Air ve Montenegro Turizm Acentalar Birliği Başkanı Orhan Hodzic, DEIK Türkiye-Sırbistan Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aleksandar Medjedoviç, BalkanViator Kurucusu Matija Biljeskovic, Tourism Malaysia’nın Türkiye, Bulgaristan, Azerbaycan ve Romanya Pazarlama Müdürü Çağrı Sağlık konuşmacı olarak zirvede yer alacak. Konuşmacı listesinde ayrıca Be in Kosova(Kosova Turizm Ofisi) CEO’su Alban Rafuna, Makedonya Ticaret Odası Turizm Bölüm Başkanı Arkan Kerim, Devim Tours Sarajevo Başkanı Bülent Biçer, Air Ticket Arena Kurusucu Kresimir Budinski, Tourism Korea’nın Türkiye, Bulgaristan, Azerbaycan ve Romanya Pazarlama Müdürü Erkan Aslantaş, Hotel Runner Kurucusu Arden Agopyan, Altavia Dekatlon Türkiye Genel Müdürü Vadi Efe, Wirecard Türkiye Genel Müdürü Dündar Özdemir, Mida Ajans Başkanı NikolaPantovic ve Turizam i Putovanja Başkanı Milan Stojkovic gibi isimler de bulunuyor.

Balkan turizmi değerlendirilecek

AtlasGlobal’in ana sponsor olduğu zirvede, Türkiye ve Balkan turizminde yurtdışından gelen doğrudan yatırımlar, Balkan turizmindeki coğrafi zorluklar, Türkiye ve Balkanlardaki sağlık turizm fırsatları, turizm geleceğini şekillendiren trendler ve yeni teknolojiler konuşulacak.

Uzakrota Balkan Travel Summit 2017’ye katılım, program ve konuşmacılar hakkında daha fazla bilgi almak için https://www.uzakrota.com/balkansummit17/ adresinden yayın yapan etkinlik sayfası ziyaret edilebilir.