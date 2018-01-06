Uzakları fethedecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine gerçekleştirdiği Fransa gezisi esnasında, Airbus ve Türk Hava Yolları (THY) arasında, ‘20+5 adet opsiyonlu’ A350-900’ün satın alma görüşmelerine başlamak adına mutabakat zaptı imzalandı. THY’den yapılan açıklamaya göre, Airbus’ın en yeni geniş gövdeli uçağı olan A350-900’ler için imzalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un katıldığı törenle, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Airbus Üst Yöneticisi (CEO) Tom Enders tarafından Paris’teki Elysee Sarayı’nda atıldı. Anlaşma ile THY devler liginde stratejik bir adım daha atmış oldu.

İYİ NİYET BEYANI

THY’nin alacağı uçakların piyasa değerinin ise yaklaşık 7.5 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. THY’nin bu uçaklarla uzak mesafe uçuşları gerçekleştirmeyi planladığı, bu uçuşlar arasında ise Sidney (Avusturalya) ve Meksika gibi noktaların bulunduğu öğrenildi. Uçak alımının, yeni müşteri potansiyeli için stratajik önemde olduğu, uçakların yakıt maliyeti ve menzil açısından avantaj sağlayacağına dikkat çekildi. İmza sonrası bir açıklama yapan İlker Aycı, “Bugün burada imza altına aldığımız üzere, Airbus’ın en yeni geniş gövdeli modellerini filomuza katmak adına görüşmeler yapma ve sonuçlandırma hususunda karşılıklı iyi niyetimizi beyan ettik” dedi.

ÖNEMLİ KAZANÇ

Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olarak, yeni uluslararası noktalarla uçuş ağlarını daha da geliştirmenin öncelikli hedefleri olduğunu belirten Aycı, “Bu uçakları filomuza katmamıza ilişkin görüşmelerimizin amacı, hem 3. havalimanındaki geniş gövde ihtiyacını karşılamak, hem de cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü için tasarladığımız 2023 hedeflerimiz kapsamında filomuzu daha da güçlendirmek ve yanı sıra yolcu memnuniyetini daha da arttırmaktır. Dünya çapında kendimize koyduğumuz hedeflere THY ailesi olarak bir adım daha yaklaşmış olmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Öte yandan, ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu görüşmeler esnasında da üzerinde ehemmiyetle duracağımız üzere, Airbus tarafından Türkiye’den temin edilecek yan sanayi iş hacminin geçmiş yıllara göre ciddi oranda artacak olması, havacılık sanayimizin geleceği açısından önemli bir kazanç olacağı gibi üreticilerimiz için de büyük bir müjde olacaktır” diye konuştu.

ROLLS-ROYCE MOTORLU UÇAKLAR

GENİŞ gövdeli A350-900’lerin de dahil olduğu Airbus A350 XWB ailesi, orta boyutta uzun menzilli uçaklardan oluşuyor. A350 XWB, en son aerodinamik tasarım, karbon fiber gövde ve kanatlar artı yeni yakıt tasarrufu sunan Rolls-Royce motorlara sahip. Son teknolojilerle birlikte, yakıt kullanımında ve emisyonda yüzde 25 tasarrufun yanı sıra önemli oranda düşük bakım maliyetleri ile operasyonel verimlilik sunuyor. A350 XWB, Airspace kabini ile kabin genişliğinin yanı sıra sessizlik, tasarım ve kabin içi hizmetlere getirdiği yeni standartlarla konforlu bir uçuş deneyimi sağlıyor.