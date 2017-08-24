Uzakdoğu seyahatiniz için doğru zamanlama rehberi

1- Çin



Dünyanın en büyük üçüncü ülkesi olarak adlandırılan Çin, büyük bir yüz ölçümüne sahip olduğu için iklim çeşitliliği de göze çarpıyor. Kuzey Çin'de karasal iklim hakim olurken, Güney Çin kısmında ise muson iklimi görülür. İlkbahar ve sonbahar ayları Pekin ve Şanghay için ideal zamanlar. Eylül, Ekim ve Mayıs ayları seyahat için tercih edilmeli. Diğer aylarda ise soğuk hava ve yağmurlarla karşılaşmanız olası.

2- Japonya



Ilıman iklim kuşağında yer alan Japonya, yağışların nispeten az olduğu yaz aylarında seyahat için uygun. Bunun yanında ilkbahar ve sonbahar ayları da Japonya'yı ziyaret edebilirsiniz. Dünyaca ünlü sakura ağaçlarının açtığı zaman ise Mart ve Mayıs aylarına denk geliyor.

3- Tayland



Tayland tropikal iklime sahip olduğu için yılın çoğu zamanı muson yağmurları görülüyor. Aralık ve Şubat ayları ise ülkenin yüksek sezonunu oluşturuyor. Yağışların azaldığı ve sıcaklıkları daha düşük olduğu bu aylar Tayland seyahati için harika zamanlar.

4- Singapur



Tayland gibi muson yağmurlarının sık görüldüğü bir diğer ülke de Singapur. Nisan- Mayıs ve Ekim- Kasım ayları arası ise ülkede yağışların daha az görüldüğü zaman dilimleri. Seyahatinizi bu aylara denk getirirseniz daha rahat gezebilirsiniz. Diğer aylarda ise yanınızda şemsiye bulundurmanız şart.

5- Kamboçya



Kamboçya doğal güzellikleri ile ünlü bir ülke. Ülkenin yağışlı ve yağışsız olmak üzere iki mevsimi bulunuyor. Mayıs'dan Kasım'a kadar yağışlı ve serin bir hava hüküm sürerken, Kasım'dan Nisan ayına kadar ise yağışsız ve sıcak bir havayla karşılaşmak mümkün.

6- Hong Kong



Kozmopolit yapısı ve gökdelenleri ile ilgi çeken Hong Kong, muson iklimine sahip. Mayıs ile Eylül ayları arasında yağışlı olan Hong Kong'da Ekim ile Aralık ayları arası ise sıcaklıkların ideal ve yağışların az olduğu zamanlar. Seyahatinizde bu zaman dilimlerini tercih edebilirsiniz.

7- Vietnam



Muson iklimi etkisi altında olan Vietnam'da Mart ile Ağustos ayları arası sıcak ve nemli olurken, Ekim- Aralık ve Mart-Nisan arası ise daha az yağışlı ve ideal sıcaklık seviyelerinde ve seyahat için uygun.

8- Malezya



Tropikal iklime sahip olan Malezya'da, Mart ve Haziran ayları arası hem sıcak hem de nemli olduğu için çok tercih edilmiyor. Temmuz - Kasım ile Aralık ve Şubat ayları ise sıcaklıkların daha düşük olduğu aylar. Bu aylarda yine de aralıklı muson yağışlarına karşı şemsiyenizi yanınızda bulundurun.

9- Endonezya



Ekvatoral ikliminin hüküm sürdüğü Endonezya'da her ay yağış olsa da en az yağışın görüldüğü zamanlar olan Nisan ve Ekim ayları seyahat için en uygun zaman dilimini oluşturuyor.

10- Filipinler



Yılın her dönemi sıcak havanın etkili olduğu Filipinler'de Haziran Eylül aylarında şiddetli fırtınalar görülebiliyor. Aralık ve Ocak ayları arası ise sıcaklıkların bunaltmadığı ve rahat gezilebilen zaman dilimleri olarak biliniyor.

Fotoğraflar: Gezimanya, Hayalci Gezgin, Gezgin Çift