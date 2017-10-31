Uyuyan kadın dehşeti yaşadı! Ağzını kapatıp evi soymaya kalktılar

Olay, Sarıçam İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde meydana geldi. Bayram S. (24), arkadaşıyla birlikte, gece Leyle Ü.nün evine girerek 20 lira para ve cep telefonu aldı. Hırsızlar daha sonra yatak odasında uyuyan kadının ağzını bez ile kapatmak istedi. Durumu fark eden Ü., karşısındaki hırsızları fark edince bağırmaya başladı.



Bunun üzerine 2 şüpheli apartmandan koşarak uzaklaştı. Hırsızların kaçması ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine güvenlik kamerasını incelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Bayram S.’nin daha önce de asma ağacından tırmanarak eve girip hırsızlık yaptığını saptadı.

Bunun üzerine harekete geçen polis, Bayram S.’yi, Döşeme Mahallesi’nde taksiye binerken yakaladı. Kaçmak isterken yakalanan Bayram S. "Ben bir şey yapmadım, nişanlımla buluşmaya gidiyorum" dedi. Polis diğer hırsızı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

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