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    Uyuşturucuyu arabasında uyuyan bebeğin altına saklamış

    Banu ŞEN / İZMİR
    29.09.2017 - 17:04 | Son Güncelleme:

    İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne ulaşan bir istihbarat sonrası yapılan çalışma korkunç bir uyuşturucu satıcılığı yöntemini ortaya çıkarttı.

    ŞÜPHELİ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

    İzmir Konak’ta H.A. İsimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı yönündeki bilgileri değerlendiren ekipler, tespit ettikleri adresin önünde tedbir alıp beklemeye başladı. Çalışma sürerken adresin önünde bebek arabasıyla bekleyen biri görüldü. Ekipler hemen şüpheli şahıs ve bebek arabasını kontrol etti. Bebek arabasında uyuyan küçük bir bebek bulunuyordu. Ancak H.A. şüpheli davranışlar sergilemeye başlayınca ekiplerin dikkatini daha da çekti. Detaylı arama yapan narkotik polisleri gözlerine inanamadı.

    ARABANIN ALTINDAN ÇIKTI

    Bebeğin bir şeyden habersiz uyuduğu arabanın alt kısmında onlarca ecstasy hap duruyordu. H.A. fark edilmemek için bebek arabasına 100 adet hap gizlemişti. 53 yaşındaki H.A. okul, yurt, hastane, kışla, ibadethane, eğitim, askeri ve sosyal amaçlı binalara yakın yerlerde uyuşturucu madde satışı yaptığından cezası yarı oranında arttırılarak tutuklandı.

    BİR HAFTADA 35 YAKALAMA

    Öte yandan İzmir Emniyeti son bir hafta içinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda 35 kişi yakaladı. Bu operasyonlarda 7.710 gram esrar, 40 gram bonzai, 15 gram kokain, 10 hit keneviri, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 44 tabanca fişeği ele geçirdi.

    WHATSAPP İHBAR HATTINI ARAYIN

    Emniyet yetkilileri bilgi paylaşımı amacıyla kurulan ve kimliklerin hiçbir zaman deşifre edilmeyeceği garantisi olan WhatsApp Uyuşturucu İhbar Hattı’na (552 155 35 35) ihbarları beklediklerini kaydetti.

    Etiketler: Uyuşturucu , adli olay , izmir
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