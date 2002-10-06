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    Uyuşturucuya kıskaç

    Hürriyet Haber
    06 Ekim 2002 - 00:00Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 15:28

    İstanbul, Van ve İzmir'de, ‘‘kıskaç’’ operasyonuyla 55 kilo 215 gram eroin ele geçirildi.

    Olayla ilgili aralarında, CHP Van Milletvekili adayı N.Y.'nin kardeşi ve CHP Başkale İlçe Başkanı H.Y. ve uyuşturucudan aranan C.Y.'nin kardeşi O.Y.'nin de bulunduğu 11 kişi, 7 tabanca ve 1 av tüfeği ile yakalandı.

    Etiketler: Uyuşturucu , Operasyon , Polis

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