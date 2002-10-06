Uyuşturucuya kıskaç

Olayla ilgili aralarında, CHP Van Milletvekili adayı N.Y.'nin kardeşi ve CHP Başkale İlçe Başkanı H.Y. ve uyuşturucudan aranan C.Y.'nin kardeşi O.Y.'nin de bulunduğu 11 kişi, 7 tabanca ve 1 av tüfeği ile yakalandı.

button