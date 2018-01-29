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    'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katılmıştı... Uyuşturucudan tutuklandı

    Gürkay GÜNDOĞAN/DHA
    29.01.2018 - 16:01 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda tutuklanan gazino işletmecisi İsmail T., 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katılıp ve 'Uyuşturucuya hayır' yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını da Facebook'tan yayınlamış.

    ZONGULDAK Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, İstanbul ve Zonguldak'ta yaptığı uyuşturucu operasyonunun ardından dün adliyeye sevk edilen 28 kişiden 13'ü tutuklandı, 15'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Gökçebey ilçesinde gazino işletmecisi İsmail T. de 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. İsmail T.'nin kentte düzenlenen 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katıldığı ve 'Uyuşturucuya hayır' yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını da Facebook'tan yayınladığı ortaya çıktı.

    Uyuşturucuya hayır kampanyasına katılmıştı... Uyuşturucudan tutuklandı

    Etiketler: son dakika
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