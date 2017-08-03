Uyuşturucudan ölümler rekor seviyede arttı

ARAŞTIRMALAR, 1993 yılından bu yana takip edilen ölümcül uyuşturucu vakalarının 2016’da rekor seviyeye ulaştığı yönünde. Beraberinde eskiden ‘yasal’ olan fentanil gibi sentetik opioid uyuşturucularının başka uyuşturucularla alınması nedeniyle zehirlenme vakalarında artış görüldü.

Artışın ayrıca kokainden kaynaklandığı düşünülüyor. ONS’nin verilerine göre kokain kullanımında artış olmamasına rağmen, 2015’te kokain kaynaklı ölümlerin yüzde, 16 arttığı ve kokainin 371 kişinin ölümüne sebep olduğu belirtiliyor.

İngiltere ve Galler’de yapılan incelemelere göre 16 ila 59 yaş arasında toz halinde kokain kullanan kişilerin sayısı aynı kaldı. İstatistik uzmanları ölümlerde artış olmasını kokainin artık, alıcı tarafından dahi, daha ‘saf’ halde bulunabilmesine bağlıyor.

Aynı kurum tarafından hazırlanan raporda, Ulusal Suç Ajansı (NCA) hem taş hem toz halinde alınan kokainin saflık derecesinin 2016’da arttığı ve bunun kokaine bağlı ölümleri arttırmış olabileceği ifade edildi.

AKTİVİSLER HÜKÜMETİ SUÇLUYOR

Aktivistler, hükümetin bu artışa dikkat etmelerinin ve sorumluluk alma vaktinin geldiğini söylüyor. Ayrıca, hükümeti bu zamana kadar ölümlerin engellenmesi ve madde bağımlılarının korunması hakkında yapılan önerilere kulak asmamakla suçluyorlar.

ONS, çoğu ölümün kazara gerçekleştiğini söylüyor. Ancak bazı ölümler ise intihar veya uyuşturucu kaynaklı psikolojik ve davranışsal bozukluklardan kaynaklanıyor.

Ölümcül zehirlenme vakalarının yarısında opiyat, eroin, morfin gibi uyuşturucuların antidepresanlar, benzodiazepin, kokain, parasetamol ve amfetaminle karıştırıldığı gözlemlendi.

NCA, morfinden yaklaşık 80 kez daha güçlü fentanil’in aralık ayından beri İngiltere’de gerçekleşen uyuşturucu ölümlerinden 60’ında rolü olduğunu bildirdi.