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    Uyuşturucudan DEAŞ bombacısına

    Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
    11 Ağustos 2017 - 20:58Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 01:44

    Hürriyet, eylem yapmak üzere vücuduna sarılı ve patlamaya hazır intihar yeleğiyle Türkiye’ye giriş yaparken yakalanan DEAŞ’lı Begzad Spahic’le (37) ilgili çarpıcı bilgilere ulaştı.

    24 Haziran 2017 tarihinde Hatay’ın Altınözü ilçesinde, Türkiye’ye yasadışı yollardan giren ve tutuklanan Spahic’in, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığından İnterpol tarafından arandığı belirlendi.

    Spahic’in, 2014 yılında 3 arkadaşıyla birlikte yasadışı yollardan Türkiye üzerinden Suriye’ye geçerek DEAŞ’a katıldığı öğrenildi. Spahic ifadesinde hikâyesini şöyle anlattı: “Suriye’de yeni bir devlet kurulduğunu duydum, internet üzerinden DEAŞ’ı araştırdım, arkadaş çevremden bilgiler aldım. 7 Ekim 2014’te 3 arkadaşımla birlikte Suriye’ye geçerek DEAŞ’a katıldım. Arapça konuşan birileri bizi alarak karayoluyla Tel Abyad’a götürdüler. Buradaki kamplarda, bizim gibi farklı ülkelerden gelen yüzlerce kadın-erkek vardı. Burada dini ve askeri eğitim aldım. Bizi ağır silahlar vererek çatışma bölgesine götürdüler. Kobani’ye geçerek 40 gün boyunca çatıştım, yaralandım. Rakka’da 7 ay tedavi gördüm. Katıldığım için pişmanlık duydum. Ancak öldürülme korkusundan ayrılamadım. Canlı bomba eylemi yapmam istendi. DEAŞ’tan kurtulmak için tamam dedim, eylem yapmayacaktım.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , deaş , Begzad Spahic
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