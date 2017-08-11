Uyuşturucudan DEAŞ bombacısına

24 Haziran 2017 tarihinde Hatay’ın Altınözü ilçesinde, Türkiye’ye yasadışı yollardan giren ve tutuklanan Spahic’in, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığından İnterpol tarafından arandığı belirlendi.

Spahic’in, 2014 yılında 3 arkadaşıyla birlikte yasadışı yollardan Türkiye üzerinden Suriye’ye geçerek DEAŞ’a katıldığı öğrenildi. Spahic ifadesinde hikâyesini şöyle anlattı: “Suriye’de yeni bir devlet kurulduğunu duydum, internet üzerinden DEAŞ’ı araştırdım, arkadaş çevremden bilgiler aldım. 7 Ekim 2014’te 3 arkadaşımla birlikte Suriye’ye geçerek DEAŞ’a katıldım. Arapça konuşan birileri bizi alarak karayoluyla Tel Abyad’a götürdüler. Buradaki kamplarda, bizim gibi farklı ülkelerden gelen yüzlerce kadın-erkek vardı. Burada dini ve askeri eğitim aldım. Bizi ağır silahlar vererek çatışma bölgesine götürdüler. Kobani’ye geçerek 40 gün boyunca çatıştım, yaralandım. Rakka’da 7 ay tedavi gördüm. Katıldığım için pişmanlık duydum. Ancak öldürülme korkusundan ayrılamadım. Canlı bomba eylemi yapmam istendi. DEAŞ’tan kurtulmak için tamam dedim, eylem yapmayacaktım.”