Uyuşturucu, taciz, silahlı çatışma derken okul servisi ile bunu da yaptılar

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslar arası göçmen kaçakçılığı çetesinin Suriye, Irak ve İranlı kaçak göçmenleri Avrupa'ya götürmek üzere organizasyon yaptığı bilgisini aldı.

Kaçak göçmenlerin Fatih'te çetenin kiraladığı evlerden çıkarılarak İskenderpaşa Mahallesi'ndeki bir AVM'nin yanında minibüse bindirildiği istihbaratının alınmasıyla polis harekete geçti.

Kaçakçılık Şube ekipleri, düzenlediği operasyonda okul servisinde 4'ü çocuk 30 kaçak göçmeni yakaladı. Organizasyonu yöneten 4'ü Iraklı 5 kişi de gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin çantalarında gıda maddeleri ve can yelekleri bulundu.

Kaçak göçmenlerin şişme botlarla Meriç nehrinden geçirileceği, buradan Romanya'ya götürüleceği, Romanya'dan da Avrupa ülkelerine götürülecekleri belirlendi. Kaçak göçmenlerin kişi başı 5 ile 10 bin dolar arasında kaçakçılara para ödediği saptanırken, çetenin uluslar arası bağlantılarının çözülmesi için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaçak göçmenlerin yakalandığı okul servisine el konulurken, gözaltına alınan 5 çete üyesi emniyette sorguya alındı.