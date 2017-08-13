Barones yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2016 yılında polisin Hürriyet Mahallesine yaptığı baskınlarda Z.E.'nin (57) isimli kadın uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı.

Z.E'nin "uyuşturucu ticareti yaptığı ve mahalledeki çocuklara uyuşturucu sattırdığı" iddia edildi. Zanlı kadın suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanan kadın, Adana Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ancak, devam eden mahkeme sonunda kadına uyuşturucu ticarete yapmak suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Aldığı ceza üzerine zanlı kadın hakkında arama kararı çıktı. Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde bulunduğunu tespit eden polis eve operasyon yaptı. Z.E., evde saklandığı yerde yakalandı. Emniyete getirilen kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce adliyeye, buradan da Karataş Kadın Cezaevine götürüldü.