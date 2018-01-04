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    Uyuşturucu satanı görürseniz ayağını kırın

    ANKARA
    04.01.2018 - 01:19 | Son Güncelleme:

    İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu satıcısının da terör örgütü PKK kadar tehdit olduğunu belirterek, “Okulun çevresinde bir uyuşturucu satıcısını gördüğümüz zaman o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmaya polis görevlidir. Suçunu bana atsın. Çok net söylüyoruz” dedi. Soylu, Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı’nda özetle şunları söyledi:

    “PKK ile mücadelede 2017’de 1635 sığınak ve barınak imha ettik ve 2 bin 197 teröristi etkisiz hale getirdik. Eylem hazırlığındaki 113 teröristi, etkisiz hale getirmeyi başardık. PKK terör örgütüne katılımı 2016 yılına göre yüzde 80 oranında azalttık. PKK’nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yıllık gelir 1.5 milyar dolar. Avrupa’da da ciddi bir sentetik uyuşturucu üretimi var.

    SUÇU BANA ATIN
    PKK bizim için nasıl tehditse, PKK’lı teröristlere ne yapıyorsak, Allah şahit ki yapmayana bu millet hakkını helal etmesin. Uyuşturucu satıcılarına, teröristlere nasıl davranıyorsak, aynı, acımasızca davranmak zorundayız. Kimse bizim insanlarımızı ve gelecek nesillerimizi zehirleyemez. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluğu bana ait. Bir uyuşturucu satıcısını gördükleri zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler, o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmamış demektir. Suçunu bana atsın. Suçu neyse 5, 10 ya da 20 yıl içeride yatmaksa yatarım. 2018 yılında bunların tepesine çökeceğiz ve milletimizi bu illetten kurtaracağız.”

    Etiketler: Süleyman Soylu , gazetehaberleri
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